Bologna, 24 giugno 2019 – Da due giorni si contano i danni anche in Piazzola. Nel mercato di piazza VIII Agosto, infatti, sabato pomeriggio si sono vissuti attimi di paura. Stand devastati, banchi scoperchiati, un fiume di acqua che si è rapidamente formato soprattutto nell’area vicino alla Montagnola, quintali di merce da buttare. E, denunciano gli ambulanti, «anche gli ‘avvoltoi’ che arrivavano a branchi, per prendere qualche pezzo, una visione che dà il senso del degrado e della depressione in cui siamo caduti».

LEGGI ANCHE Danni da grandine, tre scuole chiuse al Savena

Le prime stime parlano di migliaia di euro di danni (FOTO), ma un conto più preciso verrà ultimato nei prossimi giorni. Intanto, i commercianti hanno già preparato una lettera per l’assessore al Commercio, Alberto Aitini, con foto e video per rendicontare il disastro. «La tempesta ha causato danni ingenti, avevamo l’acqua ai polpacci e siamo tutti scoraggiati e avviliti», scrivono gli ambulanti: «Non finiva più, eravamo tutti attaccati ai nostri ombrelloni, che si sventravano uno a uno. Guardavamo i nostri vicini, senza poterli aiutare: una cosa spaventosa».

LEGGI ANCHE "Difficile prevedere una grandinata così"

L’allarme, adesso, è su come ripartire: «La situazione è tragica, come faremo a riacquistare attrezzature e soprattutto le merci? I tempi in cui avevamo il ‘gruzzoletto’ da parte non ci sono più, di fronte alle tasse, alla Cosap e alla concorrenza delle grandi catene che vendono tutto a prezzi bassissimi».

Per questo, la Piazzola chiede un aiuto economico a Palazzo d’Accursio: «Se potesse essere possibile, sarebbe un balsamo per noi». A partire «dall’annullamento delle multe e dei giorni di sospensione» fino «a uno sconto di almeno il 50% sulla Cosap», la tassa di occupazione del suolo pubblico, e «alla posticipazione delle rate Inps di agosto e novembre». Dunque, nei prossimi giorni partiranno la lettera e una richiesta di incontro a Palazzo d’Accursio per chiedere «tutto quello che potete fare per tentare di risollevare il nostro storico mercato».

La tempesta (VIDEO), ricordano infatti gli ambulanti, «è arrivata dopo un maggio tra i più piovosi degli ultimi anni» e «in una stagione che tardava a partire».

Nonostante questo, i commercianti avevano «acquistato merce per provare a ripartire» e proprio sabato sembrava la giornata adatta: «Ci speravamo per risollevare le nostre finanze allo stremo, c’era anche il Gay Pride che attira molta gente anche da fuori città». Tutte speranze rovinate dalla tempesta: «Avevamo consultato le previsioni, ci aspettavamo pioggia, ma non un putiferio simile». Inoltre, si mette nero su bianco nella lettera, «nessuno è venuto a dirci che potevamo andare via prima, che c’era un rischio alto di eventi violenti e che era stata diramata l’allerta meteo: così siamo rimasti, sperando in bene».