Grandine su Bologna, il maltempo ancora non molla. L’esperto: “Fenomeni sempre più frequenti”

Bologna, 21 agosto 2025 – Grandine, oggi pomeriggio, su Bologna, anche se mista ad acqua ha generato non poca preoccupazione. Temporali sempre più violenti e decine di fulmini, anche sul Bolognese, hanno caratterizzato la giornata di ieri.

Chiediamo che cosa sta succedendo a Pier Paolo Alberoni, responsabile della Struttura Idro-meteo-clima di Arpae Emilia-Romagna.

Pier Paolo Alberoni di Arpae Emilia-Romagna e il grafico del maltempo che ha compito al regione mercoledì 20

Cosa sta accadendo al meteo nell’area del Bolognese e della Regione?

“È necessario partire da un’area un po’ più vasta per capire anche i fenomeni locali. Il periodo estivo e soprattutto questi ultimi quindici giorni, sono stati caratterizzati dalla presenza dell’anticiclone africano che generava una grande onda, un promontorio, sull’area del Mediterraneo con tempo stabile e alte temperature. La situazione, ora, è determinata da cicloni di origine atlantica e Nord europea che stanno colpendo, adesso, la penisola scandinava“.

Noi come ne siamo interessati?

“Il tempo perturbato arriva su tutta l’Europa e porta aria fredda. Da qui il cambio della situazione che stiamo vivendo, anche qui in Emilia-Romagna“.

Sta parlando di cicloni, che differenza c’è con la depressione?

“Sono più o meno sinonimi. Diciamo che la depressione fa riferimento al campo barico (pressione bassa), il ciclone è caratterizzato dalla depressione e dal fatto che sia un movimento antiorario dell’aria e quindi discesa di aria fredda dal Nord Europa. Mentre gli anticicloni hanno un moto orario“.

I tanti fulmini che ci sono stati e la grande quantità di acqua che cade così velocemente, sono una caratteristica nuova oppure no?

“Sul fatto che ci sia più fulmini direi che è una percezione, non ci sono evidenze scientifiche che ci dicano che ce ne sono di più ora piuttosto che in passato. Quello che invece stiamo osservando è che sono più frequenti gli eventi. Non tanto per la quantità di acqua caduta: nel Ravennate e ne Riminese, ieri, sono caduti dai 30 ai 50 millimetri, in alcune zone, nel giro di mezz’ora-un’ora e questo è già accaduto. Ma piuttosto nella frequenza“.

Quindi la grande differenza nel meteo, rispetto al passato, è la maggiore frequenza di questi violenti temporali?

“Sì, accadono più spesso. Mentre prima succedevano ma facevi quasi in tempo a dimenticarteli, adesso la frequenza è maggiore“.

Secondo il suo parere e la sua esperienza da che cosa è determinato?

“Purtroppo tutto è riconducibile agli effetti del cambiamento climatico: c’è un aumento della temperatura che provoca un aumento di umidità all’interno dell’atmosfera. I mari si scaldano e, se pensiamo al Mediterraneo che è un mare chiuso, si scalda, evapora e l’acqua è il carburante dei sistemi precipitanti“.

Ci sono allarmi nel Bolognese?

“No, l’evento di ieri era previsto addirittura con precipitazioni più consistenti di quelle che si sono verificate, quindi il rischio atteso è diminuito perché i fiumi non hanno ricevuto l’apporto idrico ipotizzato e non ci sono state le piene. Quindi l’allerta non è stata mantenuta. Oggi ci saranno temporali, quindi un’allerta gialla, ma questi temporali non dovrebbero generare niente di particolarmente grave“.

Per domani e, se possibile, per i prossimi giorni che previsioni ci sono?

“La situazione è in miglioramento, per domani è tutto verde. L’ondata sta passando, rimarrà della variabilità anche per la prossima settimana. Non rientriamo più, comunque, in una situazione estiva da anticiclone, ma ci sarà un tempo variabile“.