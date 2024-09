Grandine oggi a Bologna, nubifragio in città all’ora di cena. Danni e disagi per il maltempo Nella giornata dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione civile l’acqua e i chicchi di ghiaccio non si sono fatti attendere nemmeno sotto le Due Torri. Più colpita la Romagna che nel pomeriggio, a Igea Marina ha anche registrato una tromba marina