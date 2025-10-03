Grano, a rischio il 30% delle semine

A pochi giorni dall’inizio delle semine autunnali di grano, "causa scarsa marginalità", cioè la mancanza di margine di guadagno per i produttori, "si rischia fino al 30% in meno di superfici coltivate persino nei territori vocati della nostra regione, non solo in collina". Lo segnala il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini, che domanda: "A chi sta veramente a cuore la difesa del grano made in Italy? Apriamo un confronto e fissiamo le priorità della filiera".

L’Emilia-Romagna contribuisce alla produzione nazionale del tenero per il 35% (900 mila tonnellate sul totale nazionale di 2,6 milioni) e del duro per il 12% (450 mila tonnellate sul totale di 3,8 milioni). Ma seminare grano, osserva Confagricoltura, non conviene più. "Coloro che hanno coltivato il tenero ci hanno rimesso quest’anno 30 euro a tonnellata, con prezzi vicino ai 200 euro/t e costi di produzione nel Centro Nord che si attestano mediamente a 230 euro/t (fonte Ismea); ancora più netta la perdita per i produttori del duro, con uscite superiori ai 300 euro/t e prezzi medi sui 250 euro/t.

"Le quotazioni si sono fermate ai valori di 5 anni fa, mentre i costi di sementi, concimi, fitofarmaci, servizi agromeccanici sono quasi raddoppiati. Filiere come quella della pasta o del pane e dei prodotti da forno rischiano il collasso: bisogna ripensare i rapporti, correggere gli squilibri, ridefinire gli accordi lungo la catena del valore: i vantaggi sono minimi, i parametri e le condizioni troppo stringenti. La materia prima italiana va tutelata sempre, garantendo al cerealicoltore una giusta remunerazione, rafforzando la parte agricola", dice ancora il presidente Bonvicini.