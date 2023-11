Grano, nel 2024 - 20% superfici coltivate

Perde terreno il granaio Emilia-Romagna: caleranno le superfici coltivate nel 2024, passando da 250 a 220mila ettari complessivi. Confagricoltura regionale stima una flessione più accentuata per il duro rispetto al tenero, -15 o -20%, sia per carenza di seme certificato, sia per l’elevata volatilità dei mercati nonché scarsa redditività della coltura.