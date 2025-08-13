Cantiere in via Larga, Grassi (Conad): "Così il fatturato calerà. A rischio 400 lavoratori"

Riccardo Grassi, titolare dello Spazio Conad del centro commerciale Vialarga, scuote la testa: "Una mini-bretellina a una corsia per bypassare il cantiere dell’ex Veneta è insufficiente. Va almeno raddoppiata".

In via Larga a breve partirà l’intervento per l’interramento della ferrovia Bologna-Portomaggiore e il grande centro commerciale, di cui lo spazio Conad fa la parte del leone, è proprio a ridosso del cantierone.

"È da gennaio che ne stiamo parlando con le istituzioni, interrompere la viabilità in via Larga, distretto commerciale e produttivo molto importante della città, è impensabile. Fortunatamente dopo diversi incontri abbiamo conquistato almeno il corsello a una corsia che supera il cantiere. Ma siamo convinti che ci saranno gravi problemi di traffico", spiega Grassi.

Si tratta, infatti, di un punto caldo, con la rotatoria che permette di immettersi in tangenziale: "Temo che le auto finiranno imbottigliate con ricadute già in prossimità della rotondona di via Enrico Mattei. Un disastro...", prevede il titolare dello Spazio Conad.

Lo sguardo va, poi, alla durata del cantiere: dalla seconda metà di settembre a maggio. "Temiamo che la zona diventerà invivibile per il traffico. E senza soluzioni ad hoc, noi, ma anche le varie attività presenti nel centro commerciale e quelle limitrofe, temiamo che la zona venga abbandonata. Ci vuole poco: basta qualche giorno di caos che la gente cambia abitudini e si sposta in altre aree commerciali", sintetizza Grassi. I conti sono presto fatti: "Solo nella prima parte di via Larga, quella interessata dal cantiere, ci sono almeno 400 lavoratori, impiegati in negozi di alimentari, ristoranti e tanto altro... siamo preoccupatissimi", si fa portavoce il titolare dello Spazio Conad.

Ma non ci sono solo le probabili ricadute sull’occupazione. Con un cantiere di otto mesi "rischiamo effetti pesanti anche nei periodi più redditizi, quelli delle feste: il Natale in primis, ma anche la Pasqua".

Per Grassi il cantiere dell’ex Veneta rischia di avere un impatto importante sul fatturato, "con un decremento – stimato – di almeno il 30 per cento".

Insomma, un orizzonte piuttosto nero. Ma ciò nonostante il titolare dello Spazio Conad non pressa Comune e Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) relativamente al tema dei ristori, conseguenti a eventuali perdite: "Ora l’importante è fare in modo che la gente riesca a raggiungerci. E per farlo serve una modifica dell’attuale progetto di viabilità. Senza un raddoppio o un allargamento della bretella che permette di superare il cantiere e arrivare al centro commerciale Vialarga è tutto inutile. La priorità? Fluidificare il traffico, ampliando il passaggio, permettendo ai nostri clienti di venire da noi a fare la spesa. Gli indennizzi per i lavori? Se ne parlerà in un secondo momento".