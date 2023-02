Grave in rianimazione la ragazza ferita nell’incidente di lunedì

Restano critiche le condizioni della giovane di 29 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale accaduto intorno alle 15,45 di lunedì scorso in località Padova di Ronca, in territorio di Monte San Pietro. La ragazza, residente nello stesso comune, era da sola a bordo della sua automobile quando, in questo tratto insidioso della provinciale valle del Lavino, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. All’esame degli agenti della polizia locale Reno Lavino le possibili cause che hanno provocato l’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. La ferita è tutt’ora ricoverata nel reparto rianimazione del Maggiore.