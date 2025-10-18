Grave incidente all’Ippodromo. Spettatore colpito alla testa dal braccio dell’autostart

Stava attendendo l’inizio della corsa, camminando di fianco alla ringhiera che delimita l’area della gara. Era a bordo pista, con gli occhi puntati sui cavalli che già stavano trottando nel circuito poco prima dello start. Quando, all’improvviso, è stato colpito dall’asta laterale del veicolo speciale che accompagna gli animali all’interno della pista dove si svolgono le competizioni ippiche. Un solo colpo, fortissimo, che lo ha sbalzato a terra provocandogli numerose fratture. E ora l’uomo lotta tra la vita e la morte.

Gravissimo incidente, giovedì pomeriggio, all’Ippodromo dell’Arcoveggio: uno spettatore, un uomo di 68 anni che vive a Bologna, è stato colpito alla nuca dal braccio destro del mezzo che in gergo si chiama ’autostart’. Si tratta di un’auto dotata di due aste che, con l’avvio della gara, si chiudono, lasciando liberi i cavalli di iniziare la competizione. Nelle partenze con il veicolo in pista, infatti, i cavalli si allineano secondo il numero a loro assegnato dietro le ’ali’ della macchina. È stata una manovra improvvisa e imprevista, così come la posizione del 68enne al momento dello schianto, a comportare l’incidente. Una tragica fatalità che, ora, potrebbe costare la vita alla vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore dopo il tragico scontro.

Erano le 17,30 circa, quando, stando alle prime ricostruzioni degli altri presenti alla corsa, l’uomo stava camminando a bordo circuito e il mezzo stava entrando in pista a gara non iniziata: infatti, non c’era stato l’allineamento regolare dei cavalli, come si vede da un video che circola su diverse pagine social riprendendo il momento dell’incidente. Un animale, infatti, era riuscito a passare sotto l’ala, trottando davanti al mezzo. Che, a quel punto, ha eseguito una manovra verso l’esterno della pista, colpendo in pieno il 68enne, che conta lesioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, arrivati a bordo di un’automedica e un’ambulanza e l’uomo è stato velocemente accompagnato all’ospedale Maggiore, dove è tuttora in prognosi riservata in Rianimazione, in pericolo di vita.

La ricostruzione dell’incidente è nelle mani degli agenti della polizia Locale, a cui tocca indagare per capire cosa sia esattamente successo e quale sia stato il motivo dello spostamento del veicolo ’autostart’, accertando anche eventuali responsabilità. Oltre ai tanti testimoni che hanno visto la scena dalle gradinate del pubblico, un contributo potrebbe arrivare dalla visione dei filmati della gara.