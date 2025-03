Ancora gravissimo l’uomo ustionato per bruciare il cane

Zola Predosa (Bologna), 8 marzo 2025 – È ancora ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravissime condizioni, intubato e in pericolo di vita, il 43enne rimasto ustionato l’altra notte nell’incendio della sua villetta, in via Francesco Raibolini. Il rogo era stato appiccato accidentalmente dallo stesso 43enne mentre tentava di bruciare il cadavere del suo cane nel camino.

Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale hanno ricostruito che l’uomo era stato morsicato alla testa giovedì dall’animale; quindi, di ritorno dal pronto soccorso dove era stato medicato, in piena notte lo avrebbe soppresso, verosimilmente per strangolamento, per poi cospargere il corpo di benzina e dargli fuoco.

Il 43enne era già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e per problemi psichiatrici. La moglie e il figlio che dormivano al piano superiore sono riusciti a scappare in tempo mentre l’uomo è rimasto intrappolato nella villetta, che ha riportato gravi danni ed è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Per il 43enne è scattata anche la denuncia per uccisione di animale e danneggiamento a seguito di incendio.