La fiaba nera di un mondo senz’arte

Bologna, 29 maggio 2024 – Gli intellettuali vivono in un caseggiato che si chiama Balanskaja-Madridda. In passato erano giornaliste, professori, studiose, irregolari, artisti, hanno parlato tanto ma ora non possono più farlo tra di loro, come non possono leggere o coltivare piante. Davanti alle finestre del caseggiato c’è un albergo che ha dieci piani e un tempo è stato bello: l’Hotel Madridda, dove i giovani che non credono più nella vita, vanno a togliersi la vita. Ma in che mondo siamo? Tra le pagine di questa favola nera scritta da Grazia Verasani, ’Hotel Madridda’, c’è della realtà che ci riguarda? Lo scopriremo domani sera quando l’autrice sarà alle 19 a Parole nel chiostro, la rassegna dell’estate bolognese di Librerie Coop Ambasciatori al convento di Santa Margherita delle suore francescane. E ce lo racconta anche sul nostro podcast Il Resto di Bologna, ascoltabile gratuitamente sul nostro sito e sulle principali piattaforme.

Grazia Verasani in che mondo siamo in questo romanzo?

“Cominciamo dalla domanda più difficile. Vorrei citare una poesia di Paul Eluard che dice: ’Sull’ultimo gradino della notte’. Perché quello che racconto è un mondo che potrebbe essere inventato, ma anche no, che può essere Oriente come Occidente e sicuramente è ciò che può succedere in un sistema totalitario, da qualunque parte provenga, quando vengono a mancare buonsenso, assennatezza, tenerezza, e soprattutto l’arte, perché abbiamo questi artisti ormai anziani, come reduci di un mondo che sta scomparendo, nascosti, segregati in questa zona d’ombra”.

Da quanto tempo pensava a una storia che riflettesse sulla paralisi del mondo?

“L’idea di raccontare le derive psicologiche dovute a una repressione e a un sistema manicheo dove non ci sono più sfumature, fa parte della mia visione del mondo. Ma questo libro è nato di getto, in pochi mesi, anche se l’avevo covato e immaginato soprattutto nell’ultimo periodo della pandemia, quando eravamo in clausura. Forse si sente questa asfissia, questa libertà che manca, il respiro corto. E poi mi aveva molto colpito leggere dell’aumento dei suicidi tra gli adolescenti”.

Perché i giovani scelgono Hotel Madridda per suicidarsi?

“Scelgono l’hotel che era base di compagnie di artisti e attori che si trovavano di passaggio e vi transitavano, come un simbolo perché il loro guru che è un comico, pare si sia lasciato andare da lì. La loro ricerca di testimonianza che la vita così com’è, non è più necessaria e non rende felici, diventa questa provocazione, un gesto libertario. Selma, che è l’anziana giornalista narratrice della storia, fatica a capire le ragioni di questa gioventù disperata. Lei ha sempre combattuto per gli ideali. Il mio non è un giallo ma non si può dire se alla fine vinca la vita o la morte”.

È un romanzo politico?

“Sì, ed è certamente un libro scuro, una favola nera, che arriva in un momento in cui si scrive solo auto fiction. Una storia che parla di un mondo senza arte, senza l’anima del mondo quindi e di come oggi si sottovalutino tanti rischi e si appoggino situazioni ormai incancrenite dove le cose più autentiche fanno fatica a trovare uno spazio, è politica”.