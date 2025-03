Grazie a tutti i bolognesi che rendono la città speciale

Questo pensiero è indirizzato ai lettori bolognesi. A tutti quelli che amano la nostra città e che la rendono speciale. L’altro giorno io e la mia ragazza ci siamo recati in una struttura privata per una visita. Un tassista (di cui non mettiamo il nome per rispetto nei suoi confronti) ci ha gentilmente offerto la corsa. Ma non è stato il gesto che mi ha colpito quanto la spontaneità e il modo in cui ci ha trattati. Quello spirito di bontà che mi ha fatto tornare con la mente, quasi come un racconto proustiano, alla mia infanzia.

A quanto Bologna sia accogliente e comunitaria. Ho 29 anni e sono sempre più convinto di volere restare in questo piccolo grande borgo.

Ma quanto è Bologna la nostra Bologna? Grazie a tutte le persone che rendono questo posto magnifico.

A volte è proprio vero che una corsa ti cambia la vita.

Dario G.