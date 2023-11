"Grazie al netturbino, mi ha riportato il portafogli rubato"

"È bello che al mondo esistano ancora persone tanto preziose". La signora Elena Nanni non ci poteva credere quando, domenica mattina, Stefano, dipendente della cooperativa Brodolini, si è presentato alla sua porta e le ha riconsegnato il portafogli, con tutte le carte e i documenti, che le era stato rubato il giorno prima da una donna in centro. "Ero a prendere un apertivo in un bar di via Ugo Bassi, con la mia mamma di 87 anni e altre due signore – racconta Elena –. Si è presentata questa donna a chiedere l’elemosina: era dietro di me, appoggiata alla mia sedia. Le ho dato una moneta e se ne è andata. Solo quando sono andata a pagare mi sono resa conto di non avere più il portafogli, che la donna aveva tirato fuori dalla mia borsa, appoggiata alla sedia". All’inizio Elena non ha pensato a un furto: "Non penso mai male. Ho ipotizzato di averlo perso, fino a notte lo ho cercato nelle strade che avevo percorso... ma nulla. Ero disperata: dentro c’erano tutti i documenti miei e dei miei figli piccoli, le carte di credito, i bancomat, che ho subito bloccato".

Elena ha quindi deciso di tentare di dormirci su, per andare la mattina dopo a fare denuncia: "Non ho fatto in tempo: alla porta si è presentato questo ragazzo, dipendente di Brodolini, che mi ha riconsegnato il portafogli con tutto, eccetto i pochi soldi che c’erano, dentro". Una gioia incredibile per Elena: "Non ci potevo credere – dice –. Mi ha detto di essersi proposto lui, visto che si trovava a passare nella zona di casa mia, di riportarmi il portafogli, evitando la trafila burocratica più lunga che di solito segue questi ritrovamenti. Da quello che ho capito era in un cestino dell’immondizia in via Indipendenza, dove la donna lo ha buttato dopo averlo svuotato". Elena ha deciso di raccontare questa vicenda per ringraziare Stefano: "È stato gentile e altruista, davvero una brava persona. Poteva fregarsene, invece ha pensato alle difficoltà che avrei avuto e allo stato d’ansia in cui mi trovavo. Si è messo nei miei panni, di questi tempi è encomiabile".

Nicoletta Tempera