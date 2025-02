Grease, re dei musical: "Sempre nuove idee"

Per il terzo anno consecutivo torna al Celebrazioni la Compagnia della Rancia con il musical super cult Grease di Jim Jacobs e Warren Casey. Dopo le repliche sold out delle due precedenti stagioni, anche le tre date in programma da stasera a domenica (feriali alle 21 e domenica alle 18) si stanno avvicinando al tutto esaurito. Grease – che ha debuttato a Broadway nel 1971 e a cui è seguito nel 1978 il film campione di incassi con John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti Danny e Sandy – ancora oggi, dopo più di cinquant’anni, continua a essere rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo. Considerato il musical dei record, quello della produzione marchigiana – con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone – è diventato un vero e proprio fenomeno di costume pop. A interpretare Sandy è la voce di Eleonora Buccarini, mentre Tommaso Pieropan è Danny. Accanto a loro sul palcoscenico Arianna Bertelli nel ruolo di Rizzo.

"È sempre stimolante e divertente lavorare con il cast – afferma il regista Saverio Marconi – in un clima di grande professionalità e nuove energie, in uno scambio continuo. Affrontiamo ogni edizione con la massima serietà per garantire il successo di questo spettacolo con il ’marchio di fabbrica’ di Rancia, fatto di queste parole chiave: qualità, talento, emozioni, coinvolgimento". Lo spettacolo si avvale della direzione musicale e degli arrangiamenti vocali di Gianluca Sticotti, del disegno fonico di Enrico Porcelli, degli arrangiamenti e delle orchestrazioni di Riccardo Di Paola. Le energiche ed esplosive coreografie, costruite ’sartorialmente’ sul cast, sono di Gillian Bruce. "Ogni allestimento di Grease è l’occasione per introdurre nuove idee registiche – dice il regista associato Mauro Simone – per portare sul palcoscenico quello che è ormai un classico del teatro musicale, ma che resta aperto a spunti sempre nuovi e attuali".