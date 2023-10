Green economy e big data 30 corsi per neolaureati

Oltre 30 corsi di alta specializzazione per far crescere in Emilia-Romagna giovani ‘talenti’ nel campo dei big data e dell’economia verde. Sono i percorsi formativi, per neolaureati, approvati dalla Giunta regionale, con un investimento di 2 milioni del Fondo sociale europeo Plus. Un’offerta per sviluppare competenze che permettano ai laureati da non più di 24 mesi, in ogni area disciplinare, di portare nuovi saperi in ambito green e digitale.