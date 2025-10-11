Green: "Morandi, poetica di silenzio e mistero"

"Non so quando ho scoperto per la prima volta l’opera di Morandi, ma l’ho amata da subito. Essendo un pittore, non ho mai pensato che la sua opera potesse avere un’influenza diretta sul mio lavoro. Capivo almeno in parte che il suo lavoro riguardava l’illusione della pittura, dello spazio, della scala". Il fotografo americano Gary Green ragiona sul maestro bolognese proprio a Casa Morandi in via Fondazza, dove si apre oggi la sua mostra After Morandi curata da Steve Bisson e realizzata in collaborazione con l’Artiere Edizioni, un progetto espositivo in bianco e nero che evoca lo sguardo e la qualità poetica della sua celebre visione. Green, classe 1956, ha una biografia molto interessante, che fino all’inizio degli anni Ottanta lo porta a immortalare la scena punk di New York, sua città natale (si vedano scatti iconici dal libro When Midnight Comes Around, tra i quali quello di Lou Reed, Warhol e Buster Poindexter), che lascia a metà decennio per voltare pagina, iniziare a insegnare, dedicarsi a una ricerca più personale a 200 chilometri dalla Grande Mela, nel Maine. Con una carriera che spazia dalla fotografia documentaria all’arte contemporanea, Green nel 2014 decide di prendersi un anno sabbatico e di venire in Italia, anche per visitare la Casa di Giorgio Morandi e per proseguire verso Assisi, dove trascorre un mese in residenza e inizia a costruire piccole nature morte con oggetti trovati: bottiglie, tegole, pietre. Il seme morandiano aveva germogliato nella sua visione? Pare proprio di sì e del resto l’arte vive di sedimentazioni irrazionali ed emotive, sta di fatto che allestì un semplice set all’aperto, fotografando in piena luce oggetti comuni, facendo dialogare tra loro materia, forma e spazio.

Ma solo una volta tornato negli Stati Uniti, durante una residenza artistica a Yaddo, stampando e osservando il lavoro, Green ha riconosciuto il vero filo conduttore. "Non era l’Italia né Assisi, né il paesaggio, era Morandi, la sua poetica fatta di attenzione, ripetizione, silenzio, mistero". Il progetto ha allora dato vita al libro After Morandi (L’Artiere 2016) che l’autore definisce un’ode a Morandi e parte del processo – dal dummy al volume finale – si potrà scoprire proprio alla casa editrice in via Petroni. "Quando si guardano queste foto di Green – spiega Bisson -si può intuire una relazione dietro cui c’è comunque sempre un vissuto iniziato con un incontro. La storia di Gary è molto affine a quella di Morandi nella ricerca monastica, sottrattiva, del silenzio".

Benedetta Cucci