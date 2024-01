Green pass fatale. Zanella si ritira

Non c’è pace a Casalecchio. Pochi giorni dopo l’ufficializzazione del civico Alex Zanella (nella foto a destra) come candidato di Azione e della lista civica Casalecchio di Reno, quella stessa candidatura è già naufragata. Il motivo? Le posizioni No Green Pass espresse da Zanella nel 2021. Avvocato, già componente di un Collegio legale di un’associazione per la tutela dei consumatori, tra i fondatori dell’Associazione libera degli amministratori di sostegno volontari, è stato sommerso dalle polemiche per alcuni post su Facebook che mostrano frasi in cui definisce lo stesso ’Green Pass’ "il peggior atto di discriminazione dai tempi nazi fascisti".

Da qui, Zanella ha deciso di fare un passo indietro: "Visto quello che sta succedendo, preferisco farmi da parte. Al progetto civico credevo e credo ancora, non voglio essere di intralcio". In merito alle idee anti-Green Pass e al video in cui strappa il famoso documento che attestava le vaccinazioni in tempi di Covid, Zanella si dice pentito: "In passato ho effettivamente espresso idee forti contro i Green Pass, anche se mai contro i vaccini nei quali ho sempre creduto fortemente. In ogni caso, avendo fatto errori, è giusto che qualcun altro corra al posto mio, anche se quelle posizioni non mi rappresentano più. I fatti mi hanno fatto capire che ho commesso sbagli...". Resta un unico rimpianto: "Non è certo questione di poltrone. Quello che più mi addolora è aver avuto la ribalta per queste posizioni e non per le tante battaglie che ho portato avanti negli anni contro le discriminazioni di genere, la violenza contro le donne, la ludopatia".

Serse Soverini, segretario provinciale di Azione, rinnova comunque la convinzione di non appoggiare il candidato Pd Matteo Ruggeri: "Noi andiamo avanti con il nostro progetto su Casalecchio e altri Comuni, favorendo iniziative civiche e riformiste. La posizione di Zanella contro il Green Pass non è per noi sostenibile, perciò non possiamo appoggiare Alex. Lo ringrazio per il passo indietro e continuiamo a lavorare con la lista civica Casalecchio di Reno per trovare un candidato all’altezza della nostra proposta".

Rosalba Carbutti