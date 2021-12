Bologna, 6 dicembre 2021 - Da oggi anche i passeggeri di bus e pullman dovranno avere il Green pass (basta la versione 'base'). Ma i controlli alle fermate dei mezzi del trasporto pubblico locale verranno effettuati a campione dalle forze di polizia, affiancate dal personale Tper. Chi non esibirà il Green pass, che sia base o rafforzato, rischia multa fino ai 1000 euro.

Francesca, ogni mattina da Osteria Grande, prende la linea 101, che la porta al liceo scientifico Enrico Fermi di via Mazzini. "Ho preso l’autobus alle 8,10, e per tutto il tragitto, che dura circa quaranta minuti, non ho visto controlli", spiega la studentessa.

Nessun controllo anche sul 94, che Sara ha preso alle 7,15 sulla via Emilia per arrivare all’I.I.S. Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro. "Io viaggio tranquilla perché ho il Green pass, per ora, però, alla fermata nessuno ha controllato se ce lo avessi".

Notizia in aggiornamento