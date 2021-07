Bologna, 23 luglio 2021 - Tu chiamalo se vuoi: effetto green pass. Nella pratica si traduce in 3.500 prenotazioni per il vaccino anti covid nella sola giornata di ieri e in 15mila nuovi posti nelle agende degli Hub dell'Ausl bolognese da mercoledì prossimo, 26 luglio, ma prenotabili gà da questa notte.

Le nuove disponibilità

Ad anticipare la corsa alla prenotazioni è il sindaco Virginio Merola sui social. "La notizia più importante di questa settimana è l'aumento di chi si prenota per la vaccinazione e il fatto che siano soprattutto persone giovani", spiega. E poco dopo conferma anche del Dg Ausl, Paolo Bordon (video), che aggiunge: "Siamo in grado di mettere in agenda, a partire da mercoledì 26 luglio, oltre 15mila nuovi posti, per cui sarà possibile prenotarsi già oggi, allo scattare della mezzanotte". Un cambio di passo netto rispetto al piano precedente (l'Ausl aveva già riaperto le prenotazioni per la fascia 20-59 anni), per cui le prime disponibilità sarebbero state solo dal 23 agosto all’hub dell’Unipol Arena. L’accelerata è stata resa possibile “a seguito dell’impegno preso dalla Regione, che ci ha garantito e previsto una fornitura di nuove dosi che ci ha consentito di predisporre questo numero cospicuo di posti disponibili in aggiunta”, spiega il direttore generale.

Disposizioni extra in agenda che sanno di ossigeno puro, considerando che all’indomani dell’annuncio del Green Pass obbligatorio (qui il decreto integrale) anche in Italia per accedere, per esempio, a cinema e teatri, parchi tematici, palestre, piscine o ai bar e ristoranti al chiuso, l’Ausl di Bologna alle 13 di oggi ha registrato “un boom di prenotazioni, con 3.541 richieste. Un dato che ci proietta ad avere entro sera 30mila prenotazioni nel corso degli ultimi dieci giorni” continua Bordon.

Sanitari no vax

Ma l’entusiasmo per la vaccinazione non pervade tutti. Anche all’interno dell’Azienda perdura la sacca di resistenza al siero che conta oggi ancora 51 unità fra medici, infermieri e personale sanitario che rifiutano la dose di vaccino. Fra questi “oggi purtroppo abbiamo dovuto disporre la sospensione di due medici di medicina generale - conclude Bordon -. Si tratta di una sconfitta per noi, che, essendo massimalisti, ci impone adesso attraverso sostituzioni di pensare a garantire l’assistenza medica ai pazienti”.

L'appello di Merola

"Ieri il Governo ha definito la cornice di utilizzo del lasciapassare, riservandosi di approfondire prossimamente alcuni temi come quello della copertura vaccinale degli insegnanti - osserva il primo cittadino -: è necessario che si vaccinino tutte e tutti coloro che possono. È necessario dare l'esempio e convincere chi accanto a noi è scettico con gli argomenti della logica e della razionalità. La vaccinazione - prosegue Merola - è una scelta di libertà e di altruismo. La vaccinazione protegge anche l'economia. La macchina dell'Asl non andrà in ferie, ad agosto - conclude il sindaco di Bologna -: i centri vaccinali saranno aperti. Sta a noi, senza se e senza ma. Io l'ho fatto".

