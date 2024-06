Green Tech Incubation System. Così nascono le startup del futuro

Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo insieme per sostenere il tessuto economico del nostro territorio, in particolare le startup e le piccole e medie imprese innovative della regione. Con questo spirito nasce Green Tech Incubation System, nuovo programma di incubazione rivolto a dieci team imprenditoriali o startup, che operano nei settori della Greentech, del Risparmio Energetico e della ClimateTech, favorendone l’ingresso nella community di BIGBO e rafforzandone il percorso verso innovazione e sostenibilità.

Supportando la crescita delle aziende, il programma dà loro competenze, strumenti e connessioni indispensabili per sviluppare idee imprenditoriali, in base al business di mercato, promuovendo progetti capaci di ridurre l’impatto ambientale e guidare l’innovazione sostenibile nel settore. Per questo il progetto include formazione, mentorship, networking e supporto tecnico commerciale. E grazie al contributo della Fondazione Carisbo e di Intesa Sanpaolo, tutto è gratuito. Ci si può candidare fino a lunedì prossimo. L’attenzione ricade su progetti che danno risposta alle sfide e alle necessità del settore energetico. Come le energie alternative e rinnovabili, l’efficienza energetica o l’energia per la mobilità e gli edifici. Spazio all’analisi dei dati e piattaforme per l’energia e all’economia circolare. "La partnership tra Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo rappresenta per BIGBO un riconoscimento al costante impegno da catalizzatore svolto nel tempo allo scopo di sostenere la crescita dell’ecosistema d’innovazione – dichiarano Alessio Fustini, segretario generale di Fondazione Carisbo e Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo –. Siamo certi che questa collaborazione, le cui fondamenta poggiano su una comune visione orientata alla crescita sostenibile e inclusiva, possa generare un incremento dell’attrattività del nostro territorio e al contempo accelerare le migliori startup in fase di lancio. Offrire supporto all’imprenditoria emergente e contribuire a generare nuove opportunità per i giovani, formative e occupazionali, significa rafforzare, più in generale, le capacità delle persone di produrre valore per il futuro delle comunità".

A luglio verranno annunciati i team ammessi e il Green Tech Incubation System si svolgerà nell’arco di sei mesi fino a novembre 2024 a Bologna, negli spazi di BIGBO – Boost Innovation Garage, durante i quali le realtà selezionate (prevalentemente startup neonate o non ancora fondate, spin-off universitari) verranno seguiti da mentor e consulenti nello sviluppo dei rispettivi business plan. Quattro mesi saranno dedicati allo sprint period, arco temporale che coincide con il periodo di inserimento dei team nell’ecosistema di BIGBO, al termine del quale i team resteranno sotto osservazione per l’eventuale accesso al reperimento dei capitali iniziali. Infine, i team avranno l’opportunità di essere accompagnati per ottenere la qualifica di startup innovativa, beneficiando dei vantaggi fiscali e delle agevolazioni nell’accesso al credito e agli investimenti.