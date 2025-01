Greg fra gli ’Insospettabili’: "Amo il noir"

"Il pubblico ride, si diverte e si lascia trasportare, ma poi, all’improvviso, cala il silenzio: “Ma non era una commedia?“ sembra chiedersi la platea, mentre tutto cambia inaspettatamente". Claudio Gregori (Greg) e Fabio Troiano sono i protagonisti de Gli Insospettabili, una commedia noire basata sulla pièce di Anthony Shaffer, che vede l’adattamento di Fabrizio Coniglio (che ne ha curato anche la regia), e di Massimo Dapporto, in scena stasera e domani alle 21 al Celebrazioni. Al centro della vicenda c’è la sfida tra due uomini innamorati della stessa donna, Marguerite: Andrew Wyke (Greg), scrittore di gialli e marito della donna, e Milo Tindle (Troiano), il suo amante. Tra inganni, colpi di scena e vendette, i due conducono lo spettatore in un avvincente gioco teatrale con umorismo inglese, caratteristico dell’originale Sleuth di Shaffer.

Gregori, portate in scena un’iconica commedia inglese, da cui sono stati tratti due film di successo: avete mantenuto la trama originale? "Sì, abbiamo mantenuto il ritmo, la struttura narrativa e l’ironia inglese, che funzionano molto bene. L’unica modifica significativa è stata adattare il forte accento londinese dell’ispettore Doppler (presente nel film con Michael Caine), in un accento napoletano, per inserirlo in un contesto italiano".

Durante lo spettacolo Troiano interpreta il suo ’avversario’: com’è invece il vostro rapporto? "L’universo ha voluto che si creasse un’alchimia immediata tra di noi, che ha eliminato ogni mia ansia iniziale. Ogni sera ci divertiamo come adolescenti, mantenendo spazio per piccole improvvisazioni".

I due protagonisti mostrano un forte tratto narcisistico nel loro comportamento: questo può essere un taglio contemporaneo dello spettacolo? "Sì e credo che il dilagare delle piattaforme social abbia inibito il contraddittorio: un tempo si discuteva per strada, nei salotti, nei bar. Ora gli algoritmi selezionano notizie e opinioni in linea con il nostro pensiero, rafforzandolo e facendoci credere sempre più nella nostra ragione assoluta".

Le due date del Celebrazioni chiudono il tour: che rapporto ha con Bologna? "Mi piace tantissimo, la frequento da anni. Negli anni ’80 venivo spesso, spinto dalla passione per la musica e il teatro, e ho continuato a frequentarla. Ogni volta che torno al Celebrazioni è una gioia, perché il pubblico ha sempre risposto benissimo alle commedie comiche che portavo con Lillo, spero che anche questa più ’noir’, che mi piace moltissimo, venga apprezzata".