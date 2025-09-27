Greta, la bambina nata due volte. “Mia figlia ora vive con un cuore nuovo”

Bologna, 28 settembre 2025 –

Per oltre un anno è stata attaccata a un cuore artificiale in attesa del trapianto. Adesso Greta, 11 anni, ha un cuore vero che le batte dentro e le dà vita. Ha ripreso la scuola, anche se a distanza. ma non sono mancati momenti molto difficili, durante i quali i suoi genitori hanno temuto di perderla.

È la mamma, Maria Grazia Brunetti, 46 anni, insegnante alla primaria di Monghidoro, il paese del Bolognese dove vive la famiglia, a raccontare 14 mesi di paura, speranza e sollievo.

Come vi siete accorti che qualcosa non andava in Greta?

“Ha iniziato ad avere sintomi che sembravano influenzali nell’aprile 2024, ma che sono peggiorati fino a quando l’ho portata al Pronto soccorso: era il 30 aprile e da lì è stata portata subito in Cardiochirurgia pediatrica (del Sant’Orsola, ndr). Io pensavo fosse cosa da poco, non avevo nessun sentore della gravità perché era sempre stata benissimo. Faceva sport, aveva una vita assolutamente normale”.

E invece qual è stata la diagnosi?

“Cardiomiopatia dilatativa, il ventricolo sinistro era completamente dilatato e non riusciva più a portar sangue al resto del corpo. Tutti gli organi e le funzioni vitali erano fortemente compromessi. Era in fin di vita”.

Come hanno agito i medici?

“Hanno tentato prima con i farmaci, ma due giorni dopo mi hanno detto che la sola possibilità di salvarla era con un cuore artificiale, il Berlin Heart, che è stato impiantato il 1 maggio. Per un mese la situazione è stata piuttosto critica, tra ischemie ed emorragie e tante complicazioni, ma i medici ci rassicuravano e non hanno mai smesso di trovare le soluzioni migliori. E lei si è ripresa in tutte le sue funzioni”.

Greta dopo il trapianto di cuore

Ha mai pensato di perderla?

“Sì, le prime due settimane”.

Nella lista trapianti quando è stata inserita?

“Il 23 giugno: prima le sue condizioni non lo permettevano”.

Il cuore quando è arrivato?

“Il 27 luglio 2025. Greta è stata in ospedale per sedici mesi: dal 30 aprile 2024 al 27 agosto 2025”.

Come va adesso?

“Il trapianto è andato benissimo. Se qualcuno guarda Greta e non sa quali problemi ha avuto non si immagina nulla: sembra la bambina di prima. Sta frequentando la scuola anche se con la didattica a distanza per questi primi sei mesi. Le hanno restituito integralmente la vita. È una cosa immensa”.

Naturalmente non sapete il cuore da dove proviene.

“No, non lo sappiamo, non è permesso saperlo. Ma tutte le sere, assieme a me, dice una preghiera per questo bimbo o bimba. La nostra gratitudine è infinita e lo sarà per sempre”.