Grido d’allarme. Sanità convenzionata, sforbiciata alle tariffe: "Così il sistema salta"

Grido d’allarme sulla riduzione delle tariffe in sanità: si rischia un milione di prestazioni in meno per il prossimo anno, la fuga dei medici verso altre strutture e liste d’attesa più lunghe. È il quadro a tinte fosche dipinto dalle associazioni regionali Aiop (ospedalità privata) e Anisap (istituzioni sanitarie ambulatoriali private) nella sede di Confindustria Emilia-Romagna. "Siamo molto preoccupati perché si è deciso di mettere mano al ribasso alle visite specialistiche e alla diagnostica per immagini, Tac e risonanze, dopo 27 anni che erano ferme. L’indicazione è nazionale, ma non c’è stato confronto sulla delibera, le nuove tariffe partiranno dal 1° gennaio" spiega Luciano Natali, presidente di Aiop Emilia-Romagna. Nel frattempo, però "il settore è cresciuto", i macchinari sono più sofisticati, "inflazione e costi dell’energia hanno portato la gestione a livelli altissimi", prosegue. Il nuovo tariffario, calcolato in base alle indicazioni ministeriali, prevede per le visite specialistiche l’erogazione di un importo che va dai 23 ai 18 euro lordi e un calo delle attuali tariffe per le risonanze, tac e diagnostica per immagini fino al 35%. Qualche esempio: la risonanza muscoloscheletrica da 177,65 euro passerrebbe a 115,80, meno 34,8%; la risonanza della colonna da 154,40 a 115,80 euro, meno 25%; la tac del torace da 86,25 a 77,65% euro, meno 10%; la tac dell’arcata dentaria diminuirebbe del 53%; in crescita del 31,7% la tac senza contrasto del colon.

Anche "le visite dei medici sono state portate a 8-9 euro netti per le loro prestazioni – aggiunge Natali –. Significa che i medici andranno via, verso altre regioni". E per i camici bianchi si aggiunge il contributo dei 4% chiesto dalla riforma dell’ente di previdenza Empam.

"Il Veneto ha deciso una proroga di sei mesi per le tariffe 2023, in attesa di risolvere l’impasse. Potrebbe essere una prima soluzione anche in Emilia-Romagna – aggiunge Natali –, sebbene ora si sia è aperto un tavolo di confronto, con un recupero di relazione".

Secondo la ricerca commissionata dalle due associazioni e presentata da Marco Govoni, responsabile della Consulenza di Nomisma, il privato accreditato nel 2022 ha erogato più di 3,85 milioni di prestazioni sanitarie – il 45% è diagnostica – con una incidenza sul totale delle attività del sistema emiliano-romagnolo del 27%, cresciuta soprattutto durante la pandemia. Le prestazioni sono soprattutto risonanze a colonna (78%), muscoloscheletriche (75%) e cervello (70%). Il numero uno dell’Aiop ricorda che "noi privati accreditati facciamo parte del Servizio sanitario regionale, abbiamo dato un grande aiuto per il Covid, ma adesso ci troviamo in una situazione pericolosa, perché si potrebbero spalancare le porte a un privato più aggressivo. Speriamo che il Tar del Lazio accolga domani (oggi, ndr) il ricorso presentato da alcune strutture per sospendere il provvedimento".

Marco Carpigiani, presidente di Anisap Emilia-Romagna, ricorda come i centri Aiop e Anisap abbiano sfiorato nel 2022 quasi 4 milioni di prestazioni, ma se i medici dovessero "evitare di continuare a lavorare con i volumi erogati finora – aggiunge – ci sarà come minimo una riduzione di un milione di prestazioni, che provocherà un allungamento delle liste d’attesa". Carpigiani va avanti: "Siamo qui per evitare il delitto perfetto. Con queste tariffe dovremo per forza calare la produzione e la vittima alla fine è il cittadino, che troverà con più fatica l’accesso a cure, visite ed esami di primo livello. Questa situazione va arginata e riallineata".

[EMPTYTAG]