Griffe low cost, vendita al Dumbo: "Mossa sleale"

"Siamo di fronte a un episodio di palese concorrenza sleale verso i negozi di abbigliamento di Bologna e provincia, già alle prese con una situazione congiunturale non positiva". Queste le parole con cui Confesercenti e Federmoda Confcommercio hanno stroncato l’iniziativa ‘Fashion brand market’ aperta il 21 giugno scorso nello spazio di proprietà comunale di Dumbo Spazio Bianco (via Casarini 19) e che, con ingresso su prenotazione, è in corso fino a domenica prossima.

Mentre Federmoda Confcommercio "si riserva di procedere con un esposto formale alle autorità competenti, oltre a richiedere l’accesso agli atti per verificare le modalità con cui l’iniziativa è stata autorizzata, nonché le eventuali responsabilità amministrative connesse", Confesercenti si è rivolta a Luisa Guidone, assessora al commercio, e a Romano Mignani, comandante della Polizia Locale, per chiedere un intervento urgente sull’iniziativa, organizzata dalla società White Sale, che effettua una vendita di capi di abbigliamento di oltre 50 brand con sconti che vanno dal 70 al 90%.

Il tutto, sottolinea Confesercenti, "in un periodo in cui la normativa regionale prevede addirittura il divieto assoluto di vendite promozionali per le attività del settore abbigliamento nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi". Marco Cremonini, presidente Federmoda Confcommercio Bologna, aggiunge: "L’evento rappresenta, di fatto, una forma di concorrenza sleale e dannosa, soprattutto in un momento già critico per il comparto moda, messo a dura prova dalla congiuntura economica e dai disagi derivanti dai cantieri del tram. È inaccettabile che l’amministrazione comunale conceda spazi pubblici a realtà organizzative esterne, in aperta contraddizione con i principi di tutela di commercio di prossimità e imprese locali".