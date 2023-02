Bologna, organizza una grigliata a base di cocaina: arrestato

Grigliata d'Agosto

Bologna, 2 febbraio 2023 – Si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di droga ma ha pensato bene di organizzare sul terrazzo di casa una grigliata a base di cocaina insieme ad alcuni amici. Un 53enne albanese è stato dunque arrestato e portato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare.

L’uomo si trovava ai domiciliari a seguito di un arresto per spaccio di cocaina avvenuto nel pomeriggio del 6 dicembre 2022 in via Francesco Sabatucci a Bologna.

Venti giorni dopo, la sera di Santo Stefano, durante un controllo dei carabinieri che erano andati a casa del 53enne per verificare il rispetto della misura cautelare, l’uomo fu denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché, sebbene ai domiciliari, aveva organizzato una grigliata in compagnia di amici nel terrazzo di casa e, nell’occasione, i carabinieri avevano trovato 10 grammi di cocaina, 940 euro e materiale attinente la pesatura (bilancino di precisione) e il confezionamento della sostanza (involucri di cellophane).

L’indagato si era assunto tutta la responsabilità “scagionando” gli amici. A seguito dei fatti, la Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto l’aggravamento della misura cautelare, disposto dal gip. Arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo, il 53enne albanese è stato portato in carcere.