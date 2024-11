Grigory Sokolov, concerto per talento solitario

Appuntamento attesissimo, quello di domani sera con Musica Insieme, per il ritorno all’Auditorium Manzoni (ore 20.30) di Grigory Sokolov, uno dei più emozionanti pianisti dell’attuale panorama mondiale, da anni entrato nella leggenda, quasi monumento eretto a un personaggio ‘inarrivabile’, che tuttavia vive attivissimo, continuando a riempire la sua agenda di concerti imperdibili. Nato nel 1950 a Leningrado (come si chiamava all’epoca San Pietroburgo), già a 16 anni si aggiudicava a Mosca il Concorso internazionale ‘Cajkovskij’, restando tuttora il più giovane vincitore nella storia di quella prestigiosissima competizione. Ma è soltanto dopo la caduta del muro di Berlino che la sua fama comincò a diffondersi al di fuori dell’Unione Sovietica. Oggi, dopo sessant’anni di carriera, dichiara il suo scetticismo per le registrazioni discografiche ("Dei dischi non mi fido: non danno la possibilità di valutare veramente un’esecuzione, come le esibizioni dal vivo") e suona raramente con l’orchestra, prediligendo i concerti solistici. Ma anche la pubblica esibizione sembra mantenere per lui una dimensione privata: quando sale in palcoscenico, dopo un sobrio inchino di saluto al pubblico, siede al pianoforte sotto una luce sempre soffusa, entrando in una sua sfera magica, come se il mondo non esistesse più attorno a lui. Mai un ammiccamento verso gli spettatori, nessuna gestualità plateale, di quelle che mirano a suscitare consensi e stupore: è come se suonasse da solo, per sé soltanto, nello studio di casa sua, e a noi venisse concesso – con umiltà, non già con alterigia – di osservarlo e ascoltarlo dalla finestra aperta...

Anche i brani che ama proporre in pubblico non sono quelli roboanti, prediletti dai più estroversi virtuosi della tastiera. Il primo tempo del concerto di domani sarà dedicato a un’antologia di William Byrd, compositore inglese contemporaneo di Shakespeare, attivo dunque in un epoca in cui del pianoforte non v’era ancora traccia. Se siamo abituati oggi ad ascoltare il Bach clavicembalistico sul pianoforte, non altrettanto può dirsi delle musiche di Byrd concepite per il virginale. La seconda parte è invece focalizzata sul pieno Romanticismo pianistico, con 7 Mazurche di Chopin e le ’Waldszenen’ di Schumann. Il concerto, che vanta Alfasigma come main sponsor, sarà introdotto da Fulvia de Colle, direttrice artistica della Fondazione Musica Insieme.

Per prepararci all’evento, potremo entrare in punta di piedi nella natura umana e artistica di questo gigante della musica accorrendo oggi pomeriggio all’Oratorio di San Filippo Neri (ore 18, ingresso gratuito), dove sempre Musica Insieme organizza la proiezione del docufilm ’A conversation that never was’, sorta di intervista impossibile a un artista che non ama farsi intervistare, ma solo ascoltare.

Marco Beghelli