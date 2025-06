Grottino Chini, il gioiello torna a splendere

Quasi ultimato il restauro del Grottino Chini di Porretta Terme. Perché l’intervento sia concluso manca ancora qualche giorno di lavoro, ma ormai ci siamo: a breve la ’sala bibita’ brillerà di nuova luce.

Il cantiere, inaugurato lo scorso 28 aprile, è frutto di un accordo tra il Comune di Alto Reno e il dipartimento dei beni culturali dell’Università di Bologna, campus di Ravenna. Sul campo sono intervenuti gli studenti delle classi III, IV e V del corso di laurea di Conservazione e Restauro, sotto la guida delle restauratrici Cristina Leoni, Anna Cecilia Hillar, Paola Perpignani e Francesca Veronese. Anna Scalera, studentessa all’ultimo anno, al recupero della sala bibita dedicherà la propria tesi di laurea. La direzione dei lavori è stata dei docenti Luca Ciancabilla e Barbara Ghelfi. Il restauro della sala bibita è costato 175mila euro, di cui 100mila provenienti dalle casse regionali e 35mila messi a disposizione dal FAI che, nel 2017, ha riconosciuto le terme porrettane come uno dei ‘Luoghi del cuore’.

Scavato nella roccia, con volta ricoperta da una malta idraulica molto simile a quella utilizzata durante il rinascimento, il grottino versava in uno stato di forte degrado a causa del microclima interno e della prolungata assenza di interventi di manutenzione. Tra novembre 2024 e febbraio 2025 si è svolta una fase preliminare all’intervento vero e proprio, utile a verificare e documentare lo stato di conservazione dell’opera e a eseguire test e indagini diagnostiche per individuare i materiali più adatti al recupero. Il restauro si è articolato in diverse fasi per garantire la massima attenzione alla conservazione e al rispetto dei valori culturali e artistici originali. "Le condizioni di partenza erano complesse – rivela la professoressa Ghelfi – aggravate dalle condizioni ambientali e dallo stato di degrado particolarmente avanzato. Le restauratrici e gli studenti hanno agito seguendo i principi di reversibilità, gradualità e minimo intervento. A distanza di più di un mese, le formelle in maiolica che compongono il rivestimento della sala bibita, realizzate in ceramica smaltata a tinta unita e decorate in policromia, sono tornate a splendere. A breve questo gioiello del liberty italiano potrà essere nuovamente apprezzato da un largo pubblico".

Alla fine di giugno e dovrebbe svolgersi un incontro tra il comune di Alto Reno e i responsabili del cantiere in via di conclusione. Tra i punti da definire la data di un un incontro in cui presentare alla cittadinanza i risultati del restauro e, soprattutto, le modalità di fruizione pubblica della sala bibita recuperata agli antichi fasti.

Fabio Marchioni