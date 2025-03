’Gruppi di parola’ al Centro famiglie per bambini e ragazzi con genitori separati

Riprendono lunedì prossimo gli incontri dei ‘Gruppi di parola’ rivolti ai figli di genitori separati organizzati dal Centro per le famiglie attivato dai comuni di Sasso, Zola, Casalecchio, Valsamoggia e Monte San Pietro. I Gruppi di parola sono un’esperienza di gruppo per figli e figlie che vivono la separazione o il divorzio dei genitori, un percorso in cui i bambini (6-11 anni) e ragazzi (12-16 anni) sono aiutati a comprendere meglio i cambiamenti della propria famiglia. Una volta raggiunto il numero minimo di quattro iscritti, il gruppo si riunirà un giorno alla settimana, dalle 17.30 alle 19.30, nella sede di via Cellini, a Zola.