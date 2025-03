Gruppo di minoranza in rivolta contro il sindaco: "Non parteciperemo più ai consigli comunali"

Il gruppo consiliare di minoranza ‘Uniti per Sala Bolognese’ non parteciperà più ai consigli comunali fino a quando "non saranno garantiti i diritti dei consiglieri". Lo hanno deciso i consiglieri comunali Ernesto Marino (capogruppo), Angela Bertoni, Mauro Ciuffetti e Paolo Quattrini. "Questa decisione – spiega Marino – l’abbiamo adottata con grande sofferenza e dopo un ampio confronto nel gruppo di minoranza ed è scaturita dal reiterato comportamento del sindaco Emanuele Bassi nei confronti di noi consiglieri di minoranza. Bassi, arbitrariamente, continua a non iscrivere agli ordini del giorno gli atti di sindacato ispettivo propri dei consiglieri come interrogazioni e interpellanze. Sono gli strumenti, normativamente previsti, attraverso i quali i consiglieri chiedono informazioni al sindaco o agli assessori competenti su questioni di interesse generale o rientranti nelle competenze proprie del consiglio".

A parere dell’esponente di minoranza, a tutto ciò si aggiunge la sporadica convocazione delle commissioni consiliari omettendo, come è successo in quella convocata per il 6 marzo scorso, la trasmissione della documentazione impedendo di fatto di prepararsi sugli argomenti. "La cosa che più ci rammarica – evidenzia il capogruppo – è che anche nell’ ultimo consiglio dello scorso 11 marzo avevamo presentato tre interrogazioni riguardanti una le iniziative adottate dal Comune per il ‘Giorno del Ricordo’; una per avere notizie sullo stato di degrado dell’area circostante l’opera artistica denominata ‘I suonatori di Brema’ e una sulle condizioni in cui è stata lasciata l’area del cimitero di Padulle in seguito agli interventi di esumazione massiva. Ma il sindaco non ha ritenuto presentarle in consiglio".

Pier Luigi Trombetta