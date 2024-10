Gruppo Monti Salute Più, inaugurata la nuova Oasi termale

Relax e benessere, sì, ma anche scienza applicata alla cura della persona. Il Gruppo Monti Salute Più ha inaugurato ieri gli spazi rinnovati e scintillanti dell’Oasi Termale in via Irnerio, che vuole diventare "un rifugio di benessere per il corpo e la mente". Un luogo, insomma, che aiuti anche a sfuggire al trambusto di traffico e cantieri che attanaglia il centro.

I visitatori vengono così accolti nelle Terme di San Petronio – con la presentazione organizzata proprio nel giorno della celebrazione del patrono –, in un’area completamente rinnovata, con la piscina di San Petronio e il suo ‘pozzo smeraldo’ e una grande varietà di trattamenti per la salute e per il relax: idromassaggi curativi e rilassanti, bagno inferno-paradiso per il rinvigorimento fisico, neurale e circolatorio, la cascata ionica e tanto altro ancora. E un’attenzione particolare al metabolismo, con il ristorante Irnerio10 (all’omonimo civico della via) che punta sulla cucina termale, con piatti innovativi come la pasta fresca arricchita di nutrienti e la carne ‘ubriaca’ alla birra termale, assieme alle eccellenze della tradizione bolognese.

"La città metropolitana è importante da Bologna fino all’Appennino e deve diventare un territorio ‘destagionalizzato – puntualizza il professore Antonio Monti, alla guida del Gruppo –. Vogliamo contribuire a questa valorizzazione del territorio attraverso i nostri presidi, dal nostro Villaggio Salute Più fino al Corno alle Scale. Offriamo le acque del benessere, la possibilità di soggiornare sull’Appennino e un valido contributo al turismo: bisogna smettere di addensare le proposte del turismo solo nel centro città. Serve una visione turistica importante".

Previste anche aperture serali venerdì e sabato, per chi vuole combinare relax e buona cucina, e musica dal vivo con deejayset, oltre alla possibilità di riservare le terme in esclusiva per eventi privati. Non da ultimo spiccano i pacchetti del gruppo, dedicati alle aziende, agli eventi e alle famiglie.

"C’è un disegno strategico legato al turismo e alla valorizzazione del territorio, mettendo in valore e in rete le opportunità che oggi siamo in grado di offrire", chiude Graziano Prantoni, general manager del Gruppo.

fra.mor.