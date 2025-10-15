Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
La strage dei carabinieriI fratelli killerLa disperazione del pmMorto sepolto detritiTruffa anziana sventataRiscaldamento 15 ottobre
Acquista il giornale
CronacaGruppo criminale legato all’ndrangheta a Bologna: 8 arresti e sequestro di 1,5 milioni
15 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Gruppo criminale legato all’ndrangheta a Bologna: 8 arresti e sequestro di 1,5 milioni

Gruppo criminale legato all’ndrangheta a Bologna: 8 arresti e sequestro di 1,5 milioni

L’operazione Bononia Gate è coordinata dalla Procura di Bologna e condotta dalla Polizia di Stato e dalla Dia. Tra i reati ipotizzati: bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, evasione e riciclaggio

Colpo all'ndrangheta a Bologna: operazione della Polizia di Stato in collaborazione con la Dia

Colpo all'ndrangheta a Bologna: operazione della Polizia di Stato in collaborazione con la Dia

Per approfondire:

Bologna, 15 ottobre 2025 – Legami con l’ndrangheta, bancarotta fraudolenta, riciclaggio di denaro, truffa ai danni dello Stato ed evasione: scoperchiata un’associazione a delinquere che aveva come base operativa Bologna. Sono 8 le ordinanze di custodia cautelare oltre a un sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro

L’operazione ‘Bononia Gate’

Sono le misure dell'operazione 'Bononia Gate’, in esecuzione dalle prime luci dell’alba, all'esito di indagini della polizia, coordinate dalla Dda bolognese e seguite per gli aspetti patrimoniali dalla Dia in Emilia- Romagna, Calabria, Lazio e Campania

Sono 8 le ordinanze di custodia cautelare personali ed un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di un’associazione per delinquere con base operativa nel capoluogo delle Due Torri.

Le indagini partite nel 2021

Le attività di indagine, avviate nel 2021 e condotte dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (Sisco) e dalla Squadra mobile di Bologna, con la collaborazione, quanto agli approfondimento economico-finanziari, del Centro Operativo della Dia felsinea, hanno permesso di scoprire l’operatività di un sodalizio criminale legato da rapporti personali con ‘ndranghetisti e dedito ai reati di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, evasione, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Servizio in aggiornamento

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata