Gruppo Officine Maccaferri, finanziamento da 10 milioni

Officine Maccaferri Spa, leader globale nell’ingegneria civile e ambientale con 23 stabilimenti in quattro continenti, più di 3.000 dipendenti, è presente in oltre 130 paesi. Officine Maccaferri offre soluzioni ingegneristiche avanzate per la mitigazione del rischio idrogeologico, lo sviluppo e la messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto e dell’ambiente urbano. La società, presieduta da Sergio Iasi e guidata dal Ceo Lapo Vivarelli Colonna, è tra i principali operatori nella progettazione e nello sviluppo di prodotti all’avanguardia nei settori della doppia torsione, dei geosintetici e della protezione dalla caduta massi. Solution affianca Officine Maccaferri nel percorso di consolidamento della posizione di leadership sul mercato. L’operazione è stata seguita da Giampietro Gardellini, Cfo del Gruppo, e Paolo Bitonti, responsabile Tesoreria per il Gruppo. Solution Bank è stata assistita da studio Orsingher Ortu Avvocati Associati.