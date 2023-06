Gs pattinaggio, sessant’anni di successi

Sessant’anni e non sentirli. La Gs pattinaggio di Castel San Pietro spegne 60 candeline e guarda al futuro con un ottimismo che non sapora di incoscienza, ma che poggia invece su numeri solidi, e su una crescita clamorosa avuta dopo la pandemia. Non nasconde la sua soddisfazione Luciano Petrillo, in società da un ventennio e presidente da poco più di dieci anni. "Dopo il Covid l’attività ha avuto un incremento importantissimo, abbiamo raddoppiato i numeri se confrontati col 2019", sottolinea. Prima che il mondo, anche quello dello sport, si fermasse per due anni, la società contava una quarantina di iscritti, ora "siamo una novantina", conferma Petrillo. Se l’attività funziona, spiega Petrillo, "il neo resta la struttura. Ci sia allena in un pallone pressostatico e se capitano stagioni come queste, non mancano le difficoltà".