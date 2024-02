"Guado, alternativa sicura prima di demolirlo"

Sulla questione ’Guado di Monterenzio’ la cui demolizione sembrerebbe essere prevista per lundì prossimo, si esprime anche il consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi che sottolinea l’importanza da parte della Regione di presentare un’alternativa sicura prima di buttare giù il manufatto dei sette costruttori, parallelo alla sp7 Idice.

Così il consigliere: "I motivi addotti dalla Regione per motivare la demolizione del guado riguardano anche la non adeguata garanzia di sicurezza idraulica, tanto da considerare il guado come un ostacolo al libero deflusso delle acque. Rispetto a questa motivazione - aggiunge Mastacchi-, non sono state prese in considerazione le garanzie date dagli imprenditori che hanno realizzato il guado e che hanno dichiarato di farsi carico e garanti delle manutenzioni necessarie alla sicurezza del guado e del deflusso delle acque".

La protesta dei cittadini di metà gennaio scorso ha fermato il primo tentativo di rimozione del guado e la loro richiesta è di posticipare l’operazione alla primavera, visto che essendo ormai febbraio, sarebbe più saggio far passare l’inverno, periodo che espone maggiormente al rischio di frane ed erosioni fluviali, e avere il tempo di mettere in sicurezza la via Idice.

Mastacchi poi prosegue: "Non rassicura i cittadini il fatto che il responsabile dell’Area sviluppo delle infrastrutture della Città Metropolitana abbia comunicato a tutti i Comuni interessati, che da gennaio a dicembre verranno eseguiti i lavori su diverse strade provinciali, tra cui anche la sp7, con contestuale interruzione temporanea della circolazione. Tanto più che le giustificazioni a supporto di un precedente tentativo di demolizione del guado, sostenevano che i lavori di ripristino della sp7 si considerassero ultimati. Le rassicurazioni della Città Metropolitana sulla possibilità di realizzare tutte le opere necessarie per sistemare definitivamente la Idice senza interrompere la viabilità non convincono la cittadinanza, che non vede le opere e chiede a gran voce risposte chiare e certe sulle modalità e tempistiche delle lavorazioni per la messa in sicurezza e sistemazione delle pareti franate che insistono sulla sp7".

Il consigliere Mastacchi chiede per l’ennesima volta alla Giunta regionale di dare risposte certe in merito a tempi e le modalità di ripristino della sp7, e su quali analisi tecniche si fonda l’autorizzazione dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna al Comune di Monterenzio, per l’abbattimento del guado e di presentare un’alternativa sicura.