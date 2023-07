Guado di Monterenzio Lite costruttori-sindaco

di Zoe Pederzini

È durata poco, molto poco, la quiete nella pedemontana Monterenzio. Dopo i giorni di giubilo per la costruzione – grazie a un gruppo di imprenditori locali: i ‘Magnifici sette’ – del guado che ha permesso di ricollegare Monterenzio e la valle dell’Idice, separate a causa della Sp 7 franata, torna la polemica.

E questa volta, a chiedere rispetto e chiarezza all’amministrazione comunale, sono proprio loro, i sette costruttori che hanno realizzato un guado usando propri mezzi e proprie forze lavoro con una grande efficienza.

Occorre fare alcune precisazioni prima. Queste aziende locali erano state autorizzate dal Comune, a seguito di svariati incontri, a costruire un guado che dalla piscina comunale collegasse l’altra sponda dell’Idice, nella zona del campo da calcio. Questo appunto per collegare i due lembi del paese che erano interrotti e separati.

Il guado è stato costruito in cinque giorni, per un costo di 30mila euro più Iva (che sono quelli che fattureranno i costruttori). Una cifra quasi simbolica, perché per la realizzazione di questa infrastruttura di cemento armato – percorribile anche da mezzi pesanti e a doppio senso – il costo sarebbe stato ben più alto.

Ma i ‘Magnifici sette’ lo hanno fatto per il paese, per le aziende e per i propri concittadini, non certo per lucrare su un’emergenza. Ed è proprio qui che arriva l’inghippo. Che segue, come accaduto varie volte in questi mesi post alluvione, ad alcune dichiarazioni del sindaco Ivan Mantovani sui social e in tv.

A parlare di quanto avvenuto e di quello che ha causato il dissidio con l’amministrazione di Monterenzio sono gli stessi costruttori, che hanno anche mandato un comunicato formale a sindaco, Città metropolitana e Regione: "Il primo cittadino Mantovani scrive e parla di 79.400 euro, oltre alle spese del futuro smaltimento dell’opera. Ma tutto questo non è vero. Prima hanno provato a prendersi il merito del guado, poi, non riuscendoci, ora provano a denigrarlo dichiarando che è un’opera molto costosa per i cittadini".

Il Comune "sa che un guado costerebbe molto, però sta tentando invano di accorpare al guado spese sostenute per altre opere: tipo sistemazioni stradali o consolidamento di sponde fluviali che con il guado non hanno nulla a che fare".

I sette imprenditori, poi, specificano delusi: "Noi fattureremo il costo complessivo dell’opera con un importo pari a 30mila più Iva, ma che non dicano che l’opera costa 80mila euro, facendoci passare per persone che lucrano o che hanno chiesto soldi eccessivi al Comune in un momento di difficoltà. Noi abbiamo fatto un lavoro richiesto dalla gente, stabile, senza neanche tenere conto dei costi effettivi che ci spetterebbero. E ci ripagano così".