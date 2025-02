Guai per il b&b ‘fantasma’: "Non registrava i clienti"

Non solo non registrava gli ospiti che alloggiavano nella sua struttura: non era neppure più autorizzata ad accoglierli. Motivi più che validi per far sospendere, per quindici giorni, l’attività di un b&b ‘fantasma’, gestito da una trentenne straniera in un palazzo al civico 59 di via Santo Stefano. La titolare dell’affittacamere, pubblicizzato su piattaforme di settore, era già finita nei guai il mese scorso, quando era stata denunciata per aver violato le norme in materia di registrazione dei clienti in quanto forniva loro alloggio abusivamente.

Una circostanza che ha portato la Polizia Amministrativa a effettuare un’ulteriore verifica: a seguito del quale la donna è risultata sprovvista delle autorizzazioni previste dalla legge per l’attività di affittacamere, revocatele dal Suap del Comune, nonché di qualsivoglia certificato digitale necessario per la registrazione degli ospiti sul portale ‘Alloggiati Web’ della Questura. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che la donna affittava le camere senza pretendere la necessaria esibizione, da parte dei clienti, di un valido documento d’identità e di conseguenza non procedeva neppure alla registrazione di questi ultimi sull’apposito portale della Questura, agevolando così, come spiegano dalla polizia "il soggiorno di clienti potenzialmente dediti ad attività illecite, pregiudicando le attività di indagine proprie della polizia giudiziaria e di sicurezza".

In considerazione quindi del fatto che la donna - che aveva il pieno controllo della struttura - non sia stata in grado di condurre, secondo le regole, la propria attività, il questore Antonio Sbordone ha ritenuto necessario adottare un provvedimento di urgenza teso a tutelare la sicurezza pubblica. Provvedimento eseguito martedì, quando la polizia ha notificato alla donna la sospensione, per giorni 15, dell’attività.