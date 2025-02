"Gualandi potrebbe rifarlo". Riesame: stress pure a casa

Anche nell’ambiente domestico "possono insorgere conflittualità e acuto stress". Lo dicono i giudici del Riesame nell’accogliere l’appello della Procura contro gli arresti domiciliari all’ex comandante dei vigili di Anzola Giampiero Gualandi, che il 16 maggio scorso uccise con un colpo della propria pistola d’ordinanza la collega con cui aveva avuto una relazione extraconiugale, Sofia Stefani.

I giudici infatti, come anticipato dal Carlino martedì, hanno ritenuto insufficienti a provarne l’assenza di pericolosità le relazioni prodotte dalla difesa dell’indagato (avvocato Claudio Benenati) redatte da psicologi e psichiatri del carcere della Dozza, in cui Gualandi è stato detenuto fino a pochi giorni prima di Natale, quando con un’ordinanza del gip Domenico Truppa è potuto tornare a casa, ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Gualandi era anche stato avviato a una terapia farmacologica di compenso con antidepressivi e ansiolitici, ma pure questo, per i giudici, non accerta che la sua pericolosità sia venuta meno, tanto da poter essere contenuta in ambiente domestico. Dove anzi, a differenza di quanto sostenuto dal gip Truppa, potrebbero sempre insorgere conflittualità interpersonali e acuto stress. E dunque, per i giudici il poliziotto di 63 anni deve tornare in carcere. Misura, si ricorda, al momento non esecutiva poiché manca ancora il parere a riguardo della Cassazione, cui il difensore di Gualandi ha già fatto sapere che farà ricorso.

Il Riesame, nell’analizzare la documentazione fornita della difesa sul quadro psicologico di Gualandi, osserva che l’essere seguito da qualche mese dal servizio psichiatrico pubblico non ha prodotto risultati di rilievo sotto l’aspetto dell’autocontrollo degli impulsi violenti, tanto che il pomeriggio del 16 maggio sparò in viso alla persona con cui aveva una relazione. E anzi, che l’ambiente familiare possa generare pressione emotiva e stress è confermato dalla tragica contabilità annuale di femminicidi in tale ambito, evidenziano i giudici. La collocazione coatta in un simile ambiente, dunque, potrebbe essere tutt’altro che "sedativa" e improduttiva di stress e pressione.