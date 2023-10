Gualtieri: "Entro il 2030 il 12% di bus a idrogeno"

Entro il 2030 il 12% della flotta di Tper, la società del trasporto pubblico locale dell’Emilia-Romagna, sarà a idrogeno grazie al supporto delle politiche green e del Pnrr. Lo ha annunciato Giuseppina Gualtieri (foto), presidente e ad di Tper, intervenendo al convegno ‘Hydrogen Valley e Territorì alla Fiera di Bologna. "Tper si è sempre distinta per la sua particolare sensibilità all’innovazione e alla sostenibilità ambientale capace di impattare positivamente sulla qualità del servizio, dell’ambiente e, quindi, sulla vita delle persone". Con un piano di investimenti di 230 milioni di euro per il triennio, Tper mira a decarbonizzare il trasporto pubblico, dal mare alla montagna (a Bologna e a Ferrara). La recente aggiudicazione a Solaris della gara d’appalto per autobus a celle di combustibile rappresenta un passo nella transizione verso l’uso dell’idrogeno. "Entro la scadenza di giugno 2026, prevista dal Pnrr, avremo 127 autobus a idrogeno a Bologna e 10 a Ferrara. Successivamente, entro il 2030, il piano prevede l’aggiunta di altri 37 autobus a idrogeno, di cui 25 a Bologna e 12 a Ferrara, finanziati tramite il Psnms - Piano strategico nazionale mobilità sostenibile".