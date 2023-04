Guanciale: "Il mio Flaiano da riscoprire"

di Claudio Cumani

Ma lei si ritiene un sex symbol? "Non mi sono mai posto il problema e a chi me lo dice rispondo che sono un attore e mi chiamo Lino". Guanciale (Lino, appunto) è oggi uno degli attori italiani più popolari ed amati ("sono stato protagonista di quattro serie televisive di successo in rapida successione e ora per un po’ mi fermo", confessa) ma è soprattutto un interprete teatrale capace di lucide visioni e rara introspezione. Martedì e mercoledì è al Duse con uno spettacolo dedicato alla vita e alle opere di Ennio Flaiano intitolato Non svegliate lo spettatore da lui scritto e interpretato per la regia di Davide Cavuti che cura anche le musiche alla fisarmonica. Dapprima la voce registrata di Corrado Pani nel buio, poi la presenza dormiente dell’attore e ancora il suono di una campana percossa da una spettatrice per dare l’avvio alla rappresentazione: aneddoti, lettere e racconti servono a incontrare uno degli intellettuali più vivaci dell’Italia del boom economico.

Guanciale, perché la scelta di raccontare questa figura?

"Da ragazzo ho conosciuto la straordinaria raccolta delle sue recensioni teatrali ne Lo spettatore addormentato. Sosteneva che il miglior spettatore è quello addormentato perché i suoi sogni si confondono con quelli che aleggiano in scena, unendo in questo modo l’immaginario del pubblico e degli attori. Lo spettacolo è un viaggio nella scrittura di un autore un po’ ricoperto dalla polvere al quale bisogna rendere giustizia".

Sceneggiatore, scrittore, critico, umorista: chi era in realtà Ennio Flaiano?

"Un fulminante definitore della società e un lettore dell’Italia post-bellica. Non possiede la virulenza di Pasolini o il rimpianto di Delfini ma è uno scrittore del disincanto difficilmente catalogabile. I suoi aforismi catturano il senso di un mondo e si cimentano con la filosofia della storia".

Perché nello spettacolo riporta la corrispondenza privata con Gassman e Fellini?

"Sono presenze significative nella sua vita. Con Gassman condivise il fiasco del suo testo Un marziano a Roma da cui trasse la celebre battuta ‘l’insuccesso mi ha dato alla testa’. Le lettere con Fellini dimostrano l’evolvere di un rapporto viscerale, vero e a volte astioso".

Come mai si definiva un autore satirico minore?

"Vanno considerate l’attitudine all’uso dell’ironia e le critiche verso certi scrittori. Non amava stare sul piedistallo e desiderava polemicamente mantenere un profilo basso. In realtà il suo unico romanzo Tempo di uccidere vinse lo Strega ma lui, non riconoscendosi nel mercato, decise di non fare più libri".

Si è appena conclusa la seconda serie dell’ispettore Ricciardi: è un personaggio con cui ha particolare empatia?

"Sono un estimatore di questa figura, invenzione letteraria straordinaria. Ho mantenuto fedeltà al testo, divertendomi a lavorare sulle sfumature. Ora però mi impongo uno stop alla tv. Entro l’anno uscirà solo la nuova serie di Sky Un’estate fa".

La nascita di suo figlio Pietro le farà cambiare programmi?

"Lui viene al primo posto e mi condizionerà positivamente. Mi ha davvero cambiato la vita".