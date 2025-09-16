’Guarda dove mangi’: la ceramica diventa protagonista in tavola

Nascere a Faenza ti pone in una situazione di perpetua attenzione verso la ceramica, fin da bambina, a partire dai primi passatelli mangiati in un bel piatto fondo decorato col garofano, magari. E se poi diventi gastronoma e passi la maggior parte della tua vita a tavola per scrivere e raccontare, prima o poi in quella scodella ci cadrai dentro, come Alice che cade nella buca inseguendo un biancomangiare (invece del bianconiglio). A Martina Liverani, autrice e giornalista, fondatrice della rivista Dispensa, è successo proprio così. E infatti alla ceramica in tavola ha dedicato il libro ’Guarda dove mangi’ (Polaris) che presenta oggi alle 18 alle Librerie Coop Ambasciatori in via Orefici dialogando con Alberto Bettini e Bruno Damini.

Martina Liverani, Faenza l’ha ispirata nella sua ricerca per la ceramica a tavola? "Assolutamente sì. Essendo nata a Faenza penso di essere abituata ad avere uno sguardo diverso sulla ceramica. Chi nasce qui ha la casa piena di ceramica per la tavola, se devi regalare qualcosa… Cosa regali? In più in giro per la città ci sono 100 botteghe ed è impossibile non imbattersi nella ceramica. Non solo. Concludo dicendo che qui c’è il Mic, il Museo delle ceramiche più famoso al mondo. Lo sguardo è... allenato. Poi certo, col mio lavoro mi siedo a tante tavole e parlo con tanti ristoratori e ai piatti faccio caso da molto tempo".

La rivoluzione che riguarda soprattutto i piatti dell’apparecchiatura di una tavola, non ha più di vent’anni. Cosa è successo rispetto a prima, ad esempio negli stellati dove il piatto bianco era la regola? "A un certo punto ha fatto il suo ingresso il piatto decorato, con una forma più particolare. Ed è iniziata una ricerca che andava di pari passo con la filosofia di cucina dello chef. Chi era ad esempio molto appassionato del km zero, alla ricerca delle cose locali e del territorio, oltre a cercare l’olio locale o i pomodori locali, ha iniziato a cercare anche un artigiano locale che facesse la ceramica".

La ’mise en place’ è una bella parte dell’esperienza gastronomica da sempre. Oggi si preferisce un decoro tradizionale o più contemporaneo? "Valgono entrambe le cose anche per le botteghe. C’è chi continua il lavoro nel solco della tradizione e chi invece innova. La cosa bella che succede adesso è che non c’è più la ’stesa’ del servizio tutto uguale, della stessa manifattura. Oggi c’è un mix and match, si mescolano le epoche. E’ facile trovare un sottopiatto contemporaneo e una brocca antica. Il grande cambiamento è stato questo e ha pervaso un po’ tutti gli ambiti del galateo a tavola".

Benedetta Cucci