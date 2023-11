Guardia alta contro le truffe agli anziani

L’attenzione della società e delle forze dell’ordine verso le truffe e i furti ai danni di anziani è già alta. Ma si può e si deve fare di più perché i delinquenti lavorano a tempo pieno. Anche il governo ha ben presente il problema, tanto che ha inasprito le pene. Giusto, la pena non è mai abbastanza severa, anche se verrebbe la voglia di gettare la chiave per chi finisce in cella (pochi) per questi reati odiosi. Il decreto sicurezza prevede sulle truffe agli anziani il rafforzamento "degli strumenti di deterrenza e di repressione di tali allarmanti comportamenti". I numeri danno l’idea del fenomeno: al 31 agosto, gli anziani vittime di truffe sono stati in Italia 21.924 (+28,9% rispetto allo stesso periodo del 2022). Il decreto introduce un nuovo comma "con una specifica ipotesi di truffa aggravata sanzionata più gravemente" che prevede una pena da 2 a 6 anni e la multa da 700 a 3.000 euro, "consentendo così l’applicazione della misura cautelare in carcere". La nuova connotazione di truffa aggravata si introduce "nell’elenco dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza". Ottima scelta. Intanto i carabinieri hanno ripreso un ciclo di incontri per sensibilizzare gli anziani e le loro famiglie. A Bologna si è tenuto nella chiesa di Santa Maria Regina Mundi dove un sottufficiale ha esposto le tecniche più insidiose utilizzate. Un’omelia molto apprezzata anche se fuori ordinanza.

