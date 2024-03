Guardia di Finanza al Cosmoprof. Sequestrati 180mila prodotti. Scovati tredici lavoratori in nero

Circa 180mila prodotti per la bellezza sequestrati e tredici lavoratori in nero scovati. È l’esito dei controlli effettuati dai militari delle Fiamme Gialle nel corso di appositi servizi messi in atto al ‘Cosmoprof Worldwide Bologna 2024’, la kermesse dedicata al mondo della cosmesi che si è tenuta nello scorso fine settimana negli spazi della Fiera.

Nel mirino dei finanzieri, che hanno controllato tutti gli stand presenti, sono finiti prodotti per la cura della persona e anche accessori, ritenuti non sicuri o non conformi alle normative comunitarie. Si tratta di prodotti di bellezza, cosmetici, profumi, gel e lozioni, oltre ad accessori per trattamenti di bellezza, non sicuri o posti in vendita senza alcuna indicazione circa la provenienza e la composizione degli stessi, in violazione della normativa europea apposita.

Nell’ambito dei medesimi servizi di controllo, mirati anche al contrasto del lavoro nero, i militari della Guardia di finanza hanno individuato tredici posizioni irregolari: in prevalenza si tratta di promoter e addetti alla ricezione del pubblico, assunti da alcune delle aziende espositrici senza un regolare contratto.

I finanzieri hanno segnalato queste violazioni all’Inps e all’Ispettorato del Lavoro, per le relative sanzioni da fare scattare nei confronti dei loro datori di lavoro. Sono stati 3.012 gli espositori presenti in questa edizione del Cosmoprof, arrivati da 69 Paesi, il 4% in più rispetto allo scorso anno. Gli operatori, arrivati in città per visitare la kermesse sono stati invece 248.500, da 150 Paesi.