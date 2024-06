Guardia di Finanza. Lotta all’evasione: 137 sconosciuti al Fisco e 299 lavoratori in nero

Evasioni fiscali, sequestri di sostanze stupefacenti, frodi e infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico emiliano-romagnolo. La Guardia di Finanza, in occasione del 250° anniversario dalla fondazione, festeggiato nella cornice di piazza Santo Stefano, snocciola i risultati operativi ottenuti dall’inizio del 2023 fino ai primi cinque mesi del 2024. Un anno e mezzo di impegno che, a livello provinciale, ha permesso alle Fiamme Gialle di smascherare 137 evasori completamente sconosciuti al fisco, mentre il numero si alza a 425 nel panorama regionale. Sono invece 299 in provincia i lavoratori in nero o irregolari, numeri che arrivano a quasi 4mila per il dato emiliano-romagnolo. I soggetti denunciati per reati tributari in provincia sono 485 (di cui 10 arrestati), se invece ci spostiamo in regione sono 1.879, di cui 36 in arresto.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, invece, sono stati effettuati 1.749 interventi (379 solo in provincia), di cui 915 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro. Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria, penale e contabile, sono state eseguite nel Bolognese 51 indagini (736 in regione) in tema di spesa pubblica che hanno portato alla denuncia di sei persone nella nostra provincia e più di mille nel territorio emiliano-romagnolo. Sono inoltre sei le persone segnalate alla Corte dei conti (contro i 198 in regione), con l’accertamento di danni erariali per quasi 15milioni di euro (342 milioni il dato dell’Emilia-Romagna). In materia di riciclaggio e autoriciclaggio in questo anno e mezzo nel Bolognese sono stati 22 gli interventi, con 33 soggetti denunciati e 12 arresti con operazioni illecite per 29 milioni di euro a fronte dei 210 milioni in regione. In questo caso sono 96 gli interventi, 288 le denunce e 26 gli arresti. Numeri altissimi anche per quanto riguarda il sequestro di sostanze stupefacenti: in provincia sono in tutto 170 i chili di droga sequestrati dalle Fiamme Gialle, di cui 146 di cocaina, uno di hashish e quasi 20 di marijuana. A questo si aggiungono 84 persone denunciate e 57 arresti. Sul panorama regionale, invece, sono stati sequestrati 385 kg di droga, di cui la maggior parte cocaina (303), poi 35 kg di hashish e 46 di marijuana. Denunciate in tutto 172 persone con 77 arresti.

"La regione Emilia-Romagna – così il generale Ivano Maccani, comandante regionale della Guardia di Finanza – è una terra sana, operosa ed economicamente solida. È nostro compito proteggere questo territorio, intervenendo con decisione su fenomeni maggiormente lesivi per la tutela del sistema economico-finanziario regionale, pesantemente inciso dall’alluvione". In occasione della celebrazione per i 250 anni delle Fiamme Gialle sono stati anche premiati cinque militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Bologna relativamente all’operazione ‘Sciacallo Cashback’ che ha portato all’esecuzione di 25 misure cautelari e al sequestro di 32 milioni di euro: i militari premiati sono Cataldo Sgarangella, Michele Mastroianni, Giovanni Romano, Alessia Di Stefano e Riccardo Storelli.