Guardia di Finanza, messa in occasione di San Matteo. Vertici riuniti per la celebrazione del santo patrono Ieri nella Basilica di San Francesco si è tenuta la tradizionale messa in onore di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. I vertici regionali e provinciali hanno sottolineato l'importanza del Corpo nel contrastare le infiltrazioni malavitose in seguito all'alluvione.