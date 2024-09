Guardia di Finanza, una messa per celebrare San Matteo

La Guardia di Finanza ha festeggiato ieri il suo Santo Patrono, San Matteo apostolo ed evangelista, con una messa nella Basilica di San Francesco. Per la ricorrenza, il cappellano militare – Don Daniele Benecchi – e il guardiano del convento di San Francesco – Padre Andrea Massarin – hanno officiato la celebrazione liturgica in onore al Santo alla presenza del comandante regionale dell’Emilia-Romagna, generale di divisione Paolo Kalenda, del comandante provinciale di Bologna, generale di brigata Giovanni Parascandolo, e delle massime autorità militari e civili che hanno condiviso il significativo momento spirituale con una rappresentanza di militari in forza presso i

comandi e i reparti del territorio. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali militari e di una delegazione della locale Sezione A.N.F.I., unitamente alle proprie famiglie.