Guardia di Finanza, da 250 anni a servizio della collettività. “Intervento fondamentale durante l’alluvione”

Bologna, 23 marzo 2024 – “Concretezza, responsabilità, disciplina e onore. Da 250 anni la Guardia di Finanza tutela i cittadini onesti, garantendo il massimo impegno pubblico in materia di solidarietà e sul territorio”, apre Fabrizio Cuneo, comandante interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Centro Settentrionale, il convegno per i 250 anni delle Fiamme Gialle.

Convegno a Bologna per i 250 anni della Guardia di Finanza; a destra, il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami

L’evento organizzato dal comando provinciale, guidato dal generale Carlo Levanti, si è tenuto in Sala Borsa questa mattina all’interno dell’Auditorium Biagi, ed è dedicato a due temi principali. Il primo riguarda l’impegno delle Fiamme Gialle durante l’alluvione.

A seguire, l’importanza e la ricchezza dello sport paralimpico per la famiglia e la società. Al primo ‘panel’, ha partecipato anche il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami.

“La consapevolezza di poter essere nelle mani di un corpo come la Guardia di Finanza è rassicurante per tutti”, e rilancia il tema della ricostruzione post alluvione.

“La particolarità della ricostruzione privata è che richiede risposte specifiche, ma entro il primo anniversario dall’alluvione contiamo di emettere i primi rimborsi”. Per quanto riguarda i beni immobili, invece, Bignami dice “che si sta facendo attualmente un lavoro di perizia, perché comunque parliamo di soldi pubblici e serve comporre un’attenta forma risarcitoria. Contiamo di risarcirli, cosa che non fu fatta per il sisma del 2012”.

Presente anche il sindaco Matteo Lepore, che ha portato il saluto dell'amministrazione comunale. “Senza tutte le forze dell’ordine, i giorni dell’alluvione sarebbero stati ancora più difficili”. Dopodiché, nel corso dello stesso dibattito, è stato proiettato anche il video di saluto del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione.

Alla tavola rotonda ha partecipato anche Irene Priolo, vicepresidente della Regione, Rita Nicolini, direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e il generale Ivano Maccani, comandante regionale delle Fiamme gialle.

“Abbiamo intrapreso azioni anche temerarie per salvare delle vite umane, grazie a un impegno corale di tutti”, ricorda il comandante. Chi, invece, è stato presente sul campo, nel maggio scorso, è il luogotenente Giovanni Cirmi. “Sono stati giorni intensi, la portata dell’alluvione ha reso necessario il nostro intervento perché c’era tanto da fare”.

In platea, c'è anche Sara, che ha vissuto l'alluvione in dolce attesa. Il bambino, nato in seguito, è stato poi chiamato Noè, non è difficile immaginare il motivo. "È stata molto dura. Una situazione in cui non sapevamo cosa fare", dice. Durante la seconda parte dedicata allo sport paralimpico, il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli ha inviato un videomessaggio di saluto e sono intervenuti l’ex ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani, la referente del calcio paralimpico della Lega italiana calcio Nadia Giannetti, e Luca Baldassarre del settore disabilità e disagio della Uisp bolognese.

Per di più, ha portato la sua esperienza anche l’atleta paraolimpico Luigi Beggiato, medaglia d’argento a Tokyo 2021. “Fare il comprimario non mi è mai piaciuto. Grazie alla Guardia di Finanza, la mia passione è diventata il mio lavoro”. Assieme a lui, l’ex bomber del Bologna e della Nazionale Beppe Signori, la bandiera della Virtus Marco Belinelli, e Davide Ghiotto, campione mondiale di pattinaggio su ghiaccio pista lunga.

“Ringrazio davvero il Corpo per avermi dato la possibilità di rappresentarli al meglio, spero di ricambiare questo appoggio coi risultati”, racconta Ghiotto, insieme alle ex atlete delle Fiamme Gialle, la bolognese Ester Balassini e Elena Viviani. A chiudere i festeggiamenti in piazza del Nettuno sono stati allestiti stand espositivi; in programma l’esibizione di unità cinofile della Guardia di finanza.