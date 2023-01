Guardia medica, la protesta dei cittadini

di Gabriele Mignardi

Da Savigno a Casalecchio: 70 chilometri in montagna di notte con la febbre per farsi visitare dalla guardia medica. É l’odissea raccontata da una impiegata residente nel paesino dell’alta Valsamoggia che nei primi giorni dell’anno, in giorno festivo e in assenza del suo medico di famiglia, è dovuta ricorrere al servizio di continuità assistenziale che ha un ambulatorio proprio a Savigno. La richiesta è stata quella di un certificato di malattia, che però è stato negato: "In questa sede non possiamo effettuare visite" sarebbe stata la risposta del medico che ha ricevuto la richiesta della donna e che ha reindirizzato la malata alla Casa della salute di Casalecchio. "Avevo la febbre da diversi giorni e all’indomani non potevo certo andare a lavorare. Per fortuna il mio compagno ha l’automobile e mi ha accompagnato fino a Casalecchio: più di 30 chilometri per andare, altrettanti a tornare, in strade di montagna. Là sono stata visitata e mi è stato compilato il certificato Inps. Ma se c’è urgenza, o nessuno può accompagnarti come si fa? – domanda la signora –. Fra l’altro la sera, la notte, i giorni festivi, i servizi pubblici di trasporto sono inesistenti. Mi sembra assurdo che un medico che fa la notte in un ambulatorio, che può visitare a domicilio, non possa visitare un paziente nella sede della guardia medica...". Tema caldo questo in Valsamoggia. Solo alcuni anni fa, una raccolta di firme fece il pieno per difendere questo servizio, oggi ancora più utile in tempo di pandemia, e di carenza di medici, alcuni dei quali collocati a riposo con sostituzioni non tempestive.

Il sindaco di Sasso, Roberto Parmeggiani, che per l’Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia è referente per l’ambito sociale e sanitario in una nota condivisa con la direttrice del distretto sanitario spiega che situazioni come questa non sarebbero una novità in quanto "rispetto al servizio di Continuità assistenziale, nulla è cambiato nell’ultimo anno per i cittadini del Distretto Reno Lavino Samoggia".

A dicembre 2022 infatti è stata introdotta una modifica organizzativa, che viene definita ‘di natura prettamente logistica’: "la Guardia Medica che, in orario notturno e nei giorni festivi rispondeva al centralino telefonico da una stanza della Casa della Salute di Sasso Marconi, è stata spostata alla Casa della Salute di Casalecchio. Per i cittadini di fatto non cambia nulla, dal momento che l’ambulatorio di Continuità assistenziale presente alla Casa della Salute di Sasso non era aperto al pubblico. Semplicemente, la Guardia medica ora risponde alle chiamate telefoniche dalla Casa della Salute di Casalecchio e da qui parte per le visite sul territorio di Sasso Marconi".

In orario notturno e nei festivi, poi è sempre presente un medico nei punti di Continuità assistenziale che vengono definiti ‘senza ambulatorio’ presenti a Savigno, Bazzano e Calderino. Mentre a Casalecchio, dove è attivo l’ambulatorio, con orari di apertura incrementati durante il periodo delle festività natalizie.