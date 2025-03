Guardiamoci negli occhi. La salute scende in piazza con lo screening della vista

Lions e Leo Club di Castel San Pietro Terme, insieme al municipio di Dozza, scendono in campo per una campagna di prevenzione dell’ambliopia e del glaucoma. Merito del progetto ‘Occhio ai bimbi…e non solo!’ che oggi, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, prenderà forma nella sala comunale ‘G. Martelli’ di Piazza Libertà a Toscanella. Screening con esami gratuiti e non invasivi ai cittadini per la salute e la cura degli occhi con particolare attenzione alle due patologie.

Da un lato c’è l’ambliopia, che colpisce soprattutto i bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni, mentre dall’altra quel glaucoma che può causare problemi in età adulta: "Lo scopo è quello di favorire una diagnosi precoce con l’intento di continuare a sostenere attivamente il benessere della comunità – spiega il sindaco Luca Albertazzi –. Due criticità degli occhi che non vanno sottovalutate perché potrebbero sfociare in serie complicazioni alla vista. Ringrazio il Lions ed il Leo Club di Castel San Pietro Terme che promuovono in area dozzese questo impegno concreto. L’invito a partecipare è esteso a tutti".

Per Michele Iannuzzi, presidente del Lions Club castellano, quella di Dozza è un’altra tappa lungo il percorso di sensibilizzazione sulla salute della vista sviluppato in area circondariale: "I Lions Club, nominati Cavalieri della vista, sono attenti da sempre a tutto ciò che riguarda la cura degli occhi – racconta –. Abbiamo consolidati progetti, portati avanti anche a livello internazionale, che abbinano a campagne di prevenzione pure la raccolta di occhiali usati e non rotti. Una buona pratica che sarà possibile effettuare anche l’8 marzo a Toscanella. Dotazioni preziose da rigenerare e fornire alle popolazioni dei Paesi più poveri (ma presto partirà un percorso analogo anche in Italia per supportare le persone più in difficoltà, ndr)".

Senza dimenticare il sostegno alle strutture universitarie specializzate in oculistica: "Il progetto ‘Occhio ai bimbi…e non solo!’ è stato adottato già dallo scorso anno attraverso screening gratuiti agli alunni delle scuole elementari di Castel San Pietro Terme e Medicina – conclude Iannuzzi –. L’obiettivo futuro è quello di collaborare, passo dopo passo, con tutto il territorio del circondario".