Guarita dopo il tumore al seno "Adesso aiuto le altre donne ad avere coraggio e lottare"

di Monica Raschi

Prima il tumore che annienta poi la rinascita e la volontà di aiutare le donne ad affrontare quello che ha sconfitto lei. Anna Germani, 65 anni, bolognese, racconta la paura poi la grande sfida per annientare una grave neoplasia al seno. E adesso lotta per le altre.

Anna, quando si è accorta di essere malata?

"A fine estate 2002 ho sentito un nodulo ma dall’ecografia non sembrava grave. Fortunatamente sono andata a fondo e il 9 gennaio 2003 ho fatto la mammografia al Maggiore e la sentenza è stata netta. Il giorno dopo stavo già facendo la visita con il chirurgo che mi avrebbe operata, Maria Cristina Cucchi del Maggiore. L’intervento ha comportato l’asportazione del seno che è stato ricostruito al Bellaria dieci mesi dopo".

Lei continua a fare i controlli?

"Certamente, tutti gli anni".

In quei momenti così difficili dove ha trovato il suo coraggio?

"Devo dire che nei due ospedali ho incontrato professionisti incredibili, pieni di empatia. Figura importantissima è stata, ed è, l’infermiera Stefania Gagliano. Io poi ho seguito un corso specifico che ha affrontato queste situazioni, perché nella tua testa, almeno fino a quando non sono passati cinque anni dall’intervento, pende sempre una sentenza di morte".

In quale momento ha deciso di mettere la sua esperienza e il suo coraggio a disposizione delle altre donne che devono lottare contro un tumore al seno?

"Faccio parte dell’associazione ’Il seno di poi’ e anche di Komen, che organizza la gara solidale che si svolge ogni anno ai Giardini Margherita. In questa occasione mi occupo delle accettazioni negli ambulatori".

Di che cosa hanno bisogno queste donne?

"Di sentire l’esperienza di un’altra che ha combattuto il loro stesso male. Ci sono quelle che hanno molta paura, cercano di fare finta di nulla perché non vogliono fare vedere la loro angoscia ai familiari, ma hanno necessità di qualcuno che le ascolti anche quando piangono. E io sono a disposizione: mi possono chiamare, parlare, chiedere. Questa è una rete necessaria per farcela. Poi ce ne sono altre che hanno un po’ più di coraggio, anche se la paura c’è sempre ed hanno bisogno anche di consigli pratici come, ad esempio, dove acquistare una parrucca a un prezzo non eccessivo, oppure in quale posizione è meglio dormire quando si è state operate. Ma anche cosa è meglio mangiare: eliminare tutti gli zuccheri perché il tumore si nutre di quelli".

Quali consigli si sente dare, a livello psicologico, a queste donne?

"Quando se la sentono facciano una passeggiata, vedano persone, amiche, leggano un bel libro e ascoltino musica: queste cose aiutano a scacciare i cattivi pensieri".