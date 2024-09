Guasti alla rete elettrica: disagi in via Marconi

Dopo i recenti guasti alla linea elettrica in via Porrettana, vicino al parcheggio del parco Rodari, il Comune di Casalecchio ha fatto chiarezza. Nonostante un primo intervento dei tecnici per sostituire il tratto di linea danneggiata, le forti piogge del weekend scorso hanno causato un nuovo guasto nella stessa zona. Martedì, i tecnici hanno messo in atto una soluzione temporanea per garantire visibilità e sicurezza, mentre sono in corso studi per migliorare il passaggio pedonale. La situazione è più complessa nel sottopasso autostradale, vicino alla gelateria Gianni, dove persiste un problema elettrico legato al quadro di via Marconi. Questo guasto ha già causato disagi su via Marconi e via Martiri di Piazza Fontana durante l’estate. Secondo i tecnici, il problema potrebbe provenire dai sei punti luce del sottopasso. Per questo motivo, hanno scollegato temporaneamente la linea per verificare la causa del guasto.