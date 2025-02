Guasto a una condotta idrica. Hera al lavoro fino a domani. Acqua a singhiozzo in via Bellaria

Pressione minima e rubinetti ‘a singhiozzo’ in alcuni condomini di via Bellaria, a seguito di un guasto a un’importante tubatura della condotta idrica, in zona Fossolo. La rottura è avvenuta negli scorsi giorni in via Sardegna e da subito i tecnici di Hera si sono messi al lavoro per sistemarla. Un intervento delicato e complesso, che difficilmente si potrà concludere prima di domani, vista anche la mancanza di alcuni materiali che non arriveranno prima dell’inizio della settimana, fondamentali per chiudere l’intervento.

Anche per questo Hera, anziché interrompere completamente la fornitura a tutte le utenze servite dalla condotta, ha optato per una soluzione ‘soft’, diminuendo il flusso d’acqua nel tempo necessario ai lavori. Una situazione che, ovviamente, sta creando dei disagi ad alcuni residenti della zona, in particolare agli abitanti di due condomini di via Bellaria. Come immaginabile, la situazione più problematica si registra ai piani alti, dove la pressione dell’acqua è più bassa, in alcuni momenti del tutto assente.

"Da due giorni l’acqua non c’è o ne esce un filo appena – spiega un residente che vive all’ottavo piano di un palazzo di via Bellaria –. Ho scritto ad Hera, mi hanno spiegato che una componente necessaria alla soluzione del problema non arriverà prima di lunedì: è incredibile che se di mezzo c’è un weekend, l’Italia si paralizzi", dice, lamentando anche la mancata consegna dei sacchetti d’acqua. Che, tuttavia, come spiegano da Hera, vengono forniti solo in caso di interruzione completa del servizio.